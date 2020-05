GF Vip, Andrea Denver svela il rapporto che lo lega a Jennifer Lopez e a Madonna

L’ex gieffino ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato come è riuscito a lavorare con Jennifer Lopez e il rapporto d’amicizia che lo lega a Madonna

GF Vip: Andrea Denver parla di Jennifer Lopez e Madonna

Andrea Denver ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip riuscendo ad arrivare all’ultima puntata, senza però guadagnare il posto di finalista. Il suo percorso è stato criticato dall’esterno per il suo non esporsi, cosa che è stata riconosciuta anche dai suoi coinquilini, che, però, lo hanno anche apprezzato molto per il suo carattere.

Andrea è un modello di Verona che si è trasferito da tempo negli Stati Uniti per lavorare. In un’intervista a Novella 2000 ha finalmente chiarito tutte le curiosità relative al suo rapporto con Jennifer Lopez (è stato il protagonista di un suo video) e con Madonna (con la quale si vocifera di un flirt).

Denver: la verità su Jennifer Lopez e Madonna

Il modello ha raccontato che pochi giorni dopo il suo arrivo a Miami è stato fermato in spiaggia da una scout di un’agenzia importante, la Wihelmina. Poi, al suo primo provino, è stato scelto per il videoclip di Jennifer Lopez. Per lui è stata un’emozione grandissima perché è cresciuto con le sue canzoni. Non se lo aspettava ma la cantante è sempre sorridente, gentile e scherzosa ed è stato molto bello lavorare con lei.

Ma il flirt con Madonna? In realtà tutto è iniziato quando la pop star lo ha taggato in una foto e ha fatto apprezzamenti sui suoi addominali. Madonna ha iniziato a seguirlo sui social e poco tempo dopo l’ha contattato privatamente per chiedergli se voleva partecipare ad un suo videoclip. Da quel momento si sentono regolarmente e hanno un bellissimo rapporto di amicizia in cui parlano di tutto: dalla famiglia ai possibili concerti di lei in Italia.

L’amore con Anna Wolf

Nonostante il suo lavoro con star internazionali, Andrea ha perso la testa solo per la sua Anna Wolf. Alla rivista di Roberto Alessi ha raccontato anche questo. Si erano conosciuti nel 2016 e poi rincontrati nel 2018, occasione in cui lei ha capito che lui era italiano. Hanno parlato a lungo e Andrea l’ha invitata a pranzo. Lì ha notato che mangiava pasta e pane e questo l’ha conquistato definitivamente.

Il Grande Fratello Vip non ha messo in discussione il loro legame anche se sono lontani da molti mesi. Andrea sta aspettando che l’emergenza passi per poter raggiungere Anna negli Stati Uniti, dove comunque deve recarsi anche per lavoro.