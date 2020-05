“Stai attenta, ti stanno scoppiando”: Jasmine Carrisi messa in allerta, nuova umiliazione su IG [FOTO]

La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso nel mirino dei detrattori

Non c’è pace per Jasmine Carrisi, primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. E se i suoi genitori sono tornati insieme, la 19enne deve fare i conti con le critiche da parte dei leoni da tastiera. La ragazza viene spesso paragonata alla madre, accusandola di essere ricorsa alla chirurgia per rifarsi labbra e altre parti del corpo. Addirittura c’è chi accusa suo zio, che a Pavia fa il chirurgo estetico, di varr rovinato il viso della nipote.

Parola abbastanza forti che la ragazza si lascia scivolare addosso, infatti più volte ha affermato di essere naturale. Resta il fatto che in tutti i post che condivide su Instagram, leggendo tra i commenti ci si imbatte a dei termini molto volgari e inadatti ad una ragazza di quella giovane età.

Nuove critiche da parte degli haters

La bella Jasmine Carrisi sta trascorrendo le giornate nell’ampia tenuta di Cellino San Marco, storica dimora del padre Al Bano. Quest’ultimo qualche giorno fa ha confidato di essere tornato insieme a Loredana Lecciso. Una reunion avvenuta già quattro anni fa ma resa nota solo di recente. La 19enne che è super attiva sul suo account Instagram, un po’ di tempo fa ha condiviso degli scatti in primo piano mettendo in bella mostra il suo meraviglioso video.

Foto realizzate appositamente per far vedere ai detrattori di essere naturale e di non aver mai chiesto il supporto di un chirurgo estetico. Ma l’iniziativa della giovane ha scatenato ulteriori polemiche. Oltre a ribadire di avere la labbra gonfie per il botulino, altri leoni da tastiera l’hanno allertata dicendole che le potrebbero scoppiare. (Continua dopo la foto)

Jasmine Carrisi e il suo futuro professionale

Qualche giorno fa, rispondendo a dei quesiti che le hanno posto i follower di Instagram, Jasmine Carrisi ha svelato il suo desiderio di partecipare ad un reality show. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sembra avere le idee chiare sul suo futuro.

In poche parole vuole seguire le orme dei genitori. Ricordiamo che l’anno scorso la 19enne ha partecipato come protagonista ad una pellicola in costume e vanta migliaia di seguaci sui social svolgendo anche il ruolo di influencer.