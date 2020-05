Ascolti tv 7 maggio: Maria De Filippi mette sotto Alberto Angela, Striscia batte Amadeus

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 6 maggio sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda in replica Tu si que vales con Maria De Filippi. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso in replica un nuovo appuntamento di Meraviglie – La Penisola dei Tesoro con Alberto Angela.

Nel pomeriggio con La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di mercoledì 6 maggio 2020

Su Rai Uno Meraviglie – La penisola dei tesori ha registrato una media di 2.983.000 telespettatori, share 12,43%. Rai Due La compagnia del Cigno, in replica, ha registrato 798.000 telespettatori, share 3,08%. Su Rai Tre Chi l’ha visto? ha registrato nella presentazione 1.162.000 telespettatori, share 4,10% e nel programma 2.196.000, 9,36%. Canale 5 Tu sì que vales ha registrato 3.819.000 telespettatori, share 18,65%.

Italia 1 Il film Star Wars: episodio VII – Il risveglio della Forza ha registrato un netto di 1.591.000 telespettatori, share 6,63%. Rete 4 Speciale Stasera Italia ha registrato 1.165.000 telespettatori, share 4,53%. La7 Atlantide – Le Notti della Repubblica ha registrato 494.000 telespettatori, share 2,52%.

Gli ascolti dell’access prime time di mercoledì 6 maggio 2020

Su Rai Uno Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.014.000 telespettatori, share 18,04%. Rai Due Tg2 Post ha registrato 1313.000 telespettatori, share 4,67%. Su Rai Tre Blob 1.097.000, 4,50%. La Scelta – I partigiani raccontano 1.066.000, 4,06%. Un posto al sole Classic 855.000, 3,10%.

Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato 5.168.000 telespettatori, share 18,58%. Italia 1 CSI ha registrato 1.346.000 telespettatori, share 4,86%. Rete 4 Stasera Italia ha registrato nella prima parte 1.471.000 telespettatori, share 5,53% e nella seconda 1.456.000, 5,18%. La7 Otto e mezzo ha registrato 2.248.000 telespettatori, share 8,16%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno L’Eredità ha registrato La sfida dei 7 2.773.000 telespettatori, share 17,13% e nel programma un netto di 4.343.000, 21,34%. Invece su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.240.000 telespettatori, share 14,20% e nel game un netto di 3.410.000, 17,36%.

Rai Due Instict ha registrato un netto di 1.127.000 telespettatori, share 4,79%. Italia 1 The O.C. ha registrato 484.000 telespettatori, share 2,50% e 727.000, 2,94%. Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 973.000 telespettatori, share 4,20%. La7 La serie Drop Dread Diva ha registrato 121.000 telespettatori, share 0,85% e 143.000, 0,75%.