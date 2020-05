Uomini e Donne: Tina Cipollari ci va giù pesante con Nicola Vivarelli

Per chi non lo sapesse, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani dovrà conoscere altri due corteggiatori virtuali. La Dama, oltre a Sirius, alias Nicola Vivarelli, ha fatto la conoscenza anche di Cuore di Poeta e Occhi Blu. Le reali identità dei due sono ancora sconosciute. Come informa il portale Gossip e TV, nella prossima puntata di UeD assisteremo al nuovo incontro di Gemma, dopo le solite accuse e critiche da parte di Tina Cipollari.

La povera Gemma farà inoltre una brutta figura, poiché il battibecco da parte della Vamp si consumerà in presenza di Alfonso Signorini. Quest’ultimo avrà un collegamento con il programma di Maria De Filippi per assistere alla promessa di matrimonio di Sossio Aruta a Ursula Bennardo. La nuova puntata susciterà varie discussioni e i motivi, di certo, non mancheranno.

Uomini e Donne: Tina provoca Nicola Vivarelli

Nicola Vivarelli sta perdendo l’essclusiva, non è più lui al centro dell’attenzione. A farglielo notare sarà Tina Cipollari, che gli dirà di non essere geloso, in quanto lo avrebbe visto turbato. Vivarelli risponderà di non provare gelosia, poiché è giusto che Gemma faccia nuove conoscenze e che alla fine dovrà essere lei a decidere con chi proseguire.

Non sappiamo come la Galgani prenderò le parole di Sirius che, a dirla tutta, ha anche ragione: siamo a Uomini e Donne, i corteggiatori sono più di uno e la scelta è tutt’altro che facile! Tuttavia, Tina Cipollari ci andrà giù pesante e continuerà a stuzzicare Nicola Vivarelli, affermando che Gemma Galgani avrebbe chattato “con altri marpioni”. Nicola dimostrerà uno stoicismo ed una calma incredibili, dato che non cederà alle provocazioni della Vamp.

Come sarà l’incontro di Gemma?

Ma le sorprese non finiscono qui! Gemma Galgani incontrerà Cuore di poeta, un uomo che l’ha corteggiata in maniera serrata in questo periodo, facendole anche proposte abbastanza hot (tanto per dire). Sicuramente, nella puntata di Uomini e Donne si parlerà anche di ciò. È stata la stessa conduttrice Maria De Filippi a ricordare i termini utilizzati nella chat. Al momento non è dato sapere quale sarà la reazione di Gemma nell’affrontare tale questione.

Dobbiamo dire anche un’altra cosa: al momento il percorso amoroso della Galgani sta divenendo molto interessante. Era da molto che a Uomini e Donne non vedevamo una situazione così intrigante. Aspettiamoci più di una sorpresa e qualche scena trash tipica (oramai) di parecchi programmi in onda su Canale 5 (Pomeriggio 5 anyone?). Non ci resta altro che augurarvi buona visione!