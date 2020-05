“Da molto che non isulti una concorrente, torna come prima”: L’Eredità, Flavio Insinna di nuovo nel moirino [FOTO]

Flavio Insinna torna con le nuove puntate de L’Eredità

Un paio di mesi fa, causa emergenza sanitaria Covid-19, i vertici di Viale Mazzini insieme a Flavio Insinna hanno deciso di bloccare le registrazioni de L’Eredità. In questo lungo arco di tempo nella fascia preserale della prima rete sono andate in onda delle repliche dello storico game show riscuotendo un grande successo in termini di share.

Dallo scorso lunedì, però, con l’avvio della Fase 2 sono ripartite le puntate inedite del quiz tv. Una ripartenza che comprende una grossa novità. In pratica il gioco televisivo comprende un torneo dei Campioni e il ricavato verrà devoluto interamente in beneficenza, ovvero alla Protezione Civile. Inoltre nello studio Fabrizio Frizzi di Roma non c’è la presenza del pubblico e sono adottate tutte le restrizioni anti contagio.

Flavio Insinna criticato su Instagram

Con il ritorno di Flavio Insinna con il suo geme show L’Eredità, sono tornate anche le feroci critiche da parte dei leoni da tastiera. In uno degli ultimo post che l’attore romano ha condiviso sul suo account Instagram, un detrattore ha scritto un commento al vetriolo. In pratica il detrattore ha chiesto al professionista Rai che da un po’ di tempo che non insulta e offende una concorrente.

A quel punto lo ha incitato di tornare il fenomeno di una volta. Naturalmente l’utente web si riferiva alla vicenda Affari Tuoi portata allo scoperto dal tg satirico Striscia la Notizia. All’epoca vennero trasmessi dei fuori onda in cui si vede Insinna maltrattare verbalmente dei protagonisti del gioco dei pacchi. (Continua dopo la foto)

Le anteprime de L’Eredità

Un commento molto forte ai danni di Flavio Insinna che al momento non ha trovato nessuna replica da parte del diretto interessato. Il professionista romano in queste ultime due settimane ha arricchito le repliche de L’Eredità con delle anteprime realizzate all’interno della sua abitazione.

In pratica l’artista che di recente è stato giudice de Il cantante mascherato ha preparato dei video-messaggi contenenti delle argomentazioni differenti trasmesse alle 18:45 sulla prima rete ma anche nella pagina ufficiale Facebook di Rai Uno.