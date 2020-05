Oroscopo di venerdì 8 maggio 2020: grande ripresa per l’Acquario, giornata no per la Vergine

L’Oroscopo dell’8 maggio 2020 denota una grande ripresa per i nati sotto il segno dell’Acquario, Pesci smettetela di fare i furbetti in amore. Per la Vergine, invece, è una giornata no, mentre Ariete è ansioso di attuare dei cambiamenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi potreste essere completamente assopiti dalle questioni familiari e amorose. Il lavoro procede bene e ci sono grandi cambiamenti in vista. Ad ogni modo, dovete continuare ad essere pazienti. Particolarmente in questo periodo state sentendo il bisogno di costruire qualcosa di importante e di realizzare un progetto. Con pazienza raggiungerete i vostri obiettivi.

Toro. L’Oroscopo dell’8 maggio preannuncia per i nati sotto questo segno una giornata all’insegna della pazienza. Oggi potreste sentirvi un po’ pigri e inclini alle discussioni. Cercate di non essere impazienti se i vostri progetti non si stanno ancora realizzando. Qualche piccola discussione con il partner potrebbe compromettere il vostro umore.

Gemelli. La Luna opposta vi renderà un po’ inquieti e malinconici. La giornata odierna sarà caratterizzata da un po’ di ripensamenti. Saturno, invece, è in congiuntura positiva e questo porterà liete novelle specie in ambito lavorativo. Tuttavia, sarà necessario pazientare un po’ prima di ottenere dei risultati. Se avete un problema con qualcuno, meglio rimandare i chiarimenti al fine settimana.

Cancro. Il lavoro continuerà a darvi qualche piccolo tormento. In questa giornata, però, potreste anche essere tentati a discutere con qualcuno a cui volete bene. Non lasciatevi andare alle provocazioni. L’amore risulta alquanto favorevole. Se siete single, questo potrebbe essere il momento propizio per dare luogo a nuove conoscenze.

Leone. I sacrifici che avete fatto in questo periodo per quanto riguarda il lavoro verranno ripagati, tuttavia, dovete continuare ad avere pazienza. Oggi vi sentirete un po’ più tranquilli, pertanto, se avete delle questioni in sospeso con qualcuno, è il momento di risolverle. Siete in una fase di recupero, ma la bufera non è ancora passata del tutto.

Vergine. Cominciamo subito con il dire che oggi non sarà proprio la vostra giornata. Sia in amore che nel lavoro potreste riscontrare dei problemi. Qualcuno potrebbe farvi perdere le staffe e condurvi verso reazioni inaspettate e spropositate. Siate cauti, se sentite il bisogno di evadere un po’ e potete, fatelo. Trascorrere un po’ di tempo con voi stessi vi aiuterà sicuramente.

Previsioni astrologiche 8 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il lavoro è l’unica cosa che vi darà soddisfazioni nel corso della giornata odierna. Il vostro umore non sarà dei migliori, specie perché potreste sentirvi un po’ stanchi e demotivati. Non fate inutili discussioni con il partner oggi dato che non sarete molto lucidi. Dedicatevi di più alla cura del vostro corpo e del vostro spirito.

Scorpione. La Luna nel segno vi renderà particolarmente empatici. Questa è sempre un’arma a doppio taglio. Da un lato, infatti, vi aiuterà a comprendere meglio i bisogni degli altri. Su di un altro versante, però, potrebbe rendervi un po’ troppo suscettibili. Gli sbalzi d’umore potrebbero rendervi particolarmente instabili. Prestate attenzione alle vostre finanze.

Sagittario. Grande recupero nel lavoro. Le cose cominceranno a girare nel verso giusto. In amore, invece, continuerai ad essere un po’ turbato e a porti delle domande. Se non siete sicuri di una relazione, meglio troncare prima. Inoltre, in questo periodo potreste anche essere turbati da alcune questioni familiari. Cercate di mantenere la calma.

Capricorno. Non scappate dai problemi. Il modo peggiore per affrontare le avversità è quello di chiudervi in voi stessi lasciando che gli eventi vi cadano addosso. In amore e nel lavoro ci sono interessanti risvolti, ma oggi potreste essere turbati da qualche preoccupazione. Parlatene con una persona cara o con il vostro partner. Non tenetevi tutto dentro.

Acquario. Finalmente, ciò che stavate aspettando sta per arrivare. Gli obiettivi che vi eravate prefissati stanno per essere realizzati. L’Oroscopo di venerdì 8 maggio preannuncia per voi un momento ricco di cambiamenti positivi. L’amore andrà alla grande e anche sul lavoro comincerete a vedere diverse situazioni sbloccarsi in modo favorevole.

Pesci. Tra di voi c’è chi sta provando a fare il furbetto in amore, mantenendo un piede in due scarpe. Ebbene, questa situazione non solo vi sta creando dei malumori, ma sta rischiando di compromettere anche le vostre scelte lavorative. Fate chiarezza tra i vostri sentimenti. Se sarà necessario prendetevi il week-end per staccare la spina e tirare le vostre somme.