Liam Hemsworth protagonista di Hunger Games afferma “Le cose scritte su di me sono false!”

L’attore Liam Hemsworth dice che su di lui si dicono cose false, il protagonista maschile di Hunger Games ha avuto problemi legati alla di9eta vegana, scopriamo cosa è successo

Il protagonista maschile di “Hunger Games“, Liam Hemsworth, in un’intervista a Men’s Health ha detto di aver avuto un piccolo problema di salute. Il disturbo è stato dovuto alla sua dieta vegana, e da febbraio scorso l’attore ha accusato un forte senso di stanchezza. In realtà il dolore era dovuto ad un calcolo renale e l’attore ha detto di aver passato una settimana bruttissima.

Hemsworth è stato vegano per 4 anni e mentre stava facendo una promozione per Isn’t It Romantic è stato colto da improvvisi dolori. L’attore ha dovuto interrompere tutto e si è dovuto sottoporre ad un intervento. La star hollywoodiana è stata quindi costretta a dare una svolta alle sue abitudini alimentari e ha ridotto drasticamente il consumo di verdure.

Liam Hemsworth è stato operato di calcoli renali

Riguardo all’operazione chirurgica Liam Hemsworth ha detto di aver trascorso una settimana molto dolorosa. Adesso fortunatamente è tutto passato ma l’attore ha passato momenti da incubo, e deve riguardarsi per evitare che il calcolo renale torni nuovamente. Durante l’intervista l’attore ha anche parlato dell’ex moglie Miley Cyrus, e del gossip sulla fine del loro matrimonio.

Ha detto che la fine del rapporto con la Cyrus lo ha molto stressato e che in certi momenti si sentiva di scoppiare. L’attore di Hunger Games ha vissuto malissimo il divorzio da Miley e adesso però vuole voltare pagina e non pensare più a quanto è successo. Al momento vuole solamente godersi questo momento di serenità ritrovato visto che ha risolto il suo problema di salute.

L’attore adesso vuole voltare pagina

L’attore è deciso infatti a vivere appieno la sua nuova vita e non vuole più pensare al passato. Hemsworth ha anche fatto affidamento all’aiuto del fratello Chris Hemsworth. Il fratello, anche lui attore, famoso per aver interpretato il ruolo del dio del tuono Thor nei film del Marvel Cinematic Universe, lo ha supportato. Per Liam Chris è stato ed è un esempio e ha anche ringraziato di aver lavorato con persone grandiose.

Fra i due fratelli c’è veramente un rapporto speciale e Liam stesso lo ha detto apertamente. L’attore ha dichiarato di confidarsi spesso con Chris e che chiede consiglio a lui quando ha bisogno. I due fratelli hanno in progetto un film insieme a breve.