Angela Nasti sta male, l’ex tronista di Uomini e Donne si sfoga: “Non sto bene…” (FOTO)

Oggi, giovedì 7 maggio, è il compleanno di Angela Nasti, ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di sentirsi un po’ male. Nel corso di alcune IG Stories, la napoletana ha fatto preoccupare i suoi fan dato che ha spiegato di sentirsi uno straccio.

Proprio nel giorno del suo compleanno ha cominciato a non stare bene e a manifestare alcuni sintomi influenzali. Considerando il momento in cui ci troviamo, è ovvio che ogni piccolo acciacco viene ingigantito, pertanto, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Angela Nasti annuncia di stare male

Alcune ore fa, sul profilo Instagram di Angela Nasti, la fanciulla si è rivolta ai fan ed ha detto di sentirsi male. La ragazza ha spiegato di avere un forte mal di gola e mal di testa, per tale ragione ha ritenuto opportuno andare a letto con un certo anticipo. Nonostante il malessere, però, l’ex tronista del talk show di Maria De Filippi ha detto di non voler rinunciare a festeggiare il suo compleanno.

Tutta la sua famiglia, infatti, è da ieri sera all’opera per preparare delle torte e per allestire la casa a mo’ di festa. Chiara Nasti, ad esempio, ha registrato un video molto divertente insieme a sua sorella in cui le due ragazze si sono cimentate in un simpatico balletto all’interno della loro cabina armadio. Altri conoscenti e fan, invece, hanno provveduto a mandare i loro personali auguri alla fanciulla attraverso i social. (Continua dopo la foto)

Le polemiche sull’ex tronista

Ad ogni modo, per adesso non si conoscono le ragioni per cui Angela Nasti stia male in questi giorni. Dalle IG Stories la protagonista è apparsa alquanto tranquilla, pertanto, è molto probabile si tratti solo di un malanno di stagione o di un piccolo raffreddamento. Ricordiamo, infatti, che la fanciulla non ha mai smesso di andare a lavorare nell’azienda di famiglia.

Proprio per tale ragione la ragazza è stata parecchio assente dai social nei giorni precedenti. Questa situazione aveva fatto sorgere i sospetti che Angela potesse aver infranto la quarantena per incontrare il suo fidanzato anche nel periodo del lockdown. Per il momento, però, non vi è alcuna certezza in merito a questi pettegolezzi.