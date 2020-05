Caterina Collovati si scaglia contro Alba Parietti “ma come si può essere così incoscienti”

Caterina Collovati accusa Alba Parietti di essere stata a Live non è la D’Urso mentre in realtà aveva il Coronavirus, scopriamo cosa è successo

Si scatena Caterina Collovati contro Alba Parietti, per la confessione fatta dalla showgirl sul coronavirus. La Parietti durante un intervento a Cartabianca, programma che va in onda su Rai 3, ha detto di aver avuto il virus. Immediata è stata la reazione della giornalista Caterina Collovati, che dopo aver ascoltato la confessione della Parietti ha scritto una lettera poi pubblicata su Dagospia.

La Collovati nella sua lettera ha detto di essere sbalordita da quanto affermato dalla Parietti, ma non perché ha avuto il virus. La giornalista si è scagliata contro la showgirl perché il giorno precedente la comparsa dei sintomi la Parietti era ospite a Live Non è la D’Urso. Proprio così, la giornalista è sicura di quello che dice e ha sollevato la bufera contro Alba.

Caterina Collovati accusa la Parietti di essere stata irresponsabile

La Collovati ha infatti accusato la Parietti di non aver detto nulla a Mediaset che aveva il coronavirus e ha accettato di essere ospitata. Con il suo comportamento ha messo a rischio tutti coloro che nella giornata di domenica 8 marzo sono venuti a contatto con lei. La reazione della Collovati è molto dura e non ha risparmiato le sue considerazioni nei confronti della Parietti.

Ha ritenuto che quanto ha fatto è stato ingiusto e non corretto, una grave azione che poteva benissimo evitare. Sarebbe bastato che rifiutasse di andare in trasmissione e che comunque avesse detto che era affetta dal coronavirus. Quando era presenta la Parietti c’era anche la stessa giornalista Caterina Collovati e ha detto che in puntata c’era anche Candida Morvillo e Gianluigi Nuzzi.

La Collovati dura contro la showgirl

Non solo, in quella occasione c’erano anche altri ospiti, come Mario Giordano e Carmelo Abbate. La Collovati ha anche fatto cenno a tutti coloro che stanno dietro le quinte, parrucchieri e truccatori, che avrebbero potuto essere contagiati. In quella domenica erano ancora in tanti ad essere presenti negli studi e la Collovati ha detto chiaramente alla Parietti di essere stata irresponsabile.

La giornalista non le manda a dire e sbotta con durezza contro la Parietti. La accusa di aver detto di fare la quarantena ma che in realtà non è affatto vero perché negli studi Mediaset c’è andata. E non solo, è stata a Live anche il 22 marzo, quando ancora non si erano conclusi i 14 giorni, e poi il 29 marzo.