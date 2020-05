Vladimir Luxuria spietata contro il cantante per la sua affermazione “frase assurda”

E’ bufera su Povia da parte di Vladimir Luxuria, andata fuori di testa per una frase del cantante, che ha detto di sentirsi un “gay mancato”, vediamo cosa è successo

E’ scatenata Vladimir Luxuria, dopo aver sentito delle affermazioni fatte da Povia. Ospite a Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo, il cantante ha detto una frase che ha mandato in tilt Luxuria. Cosa ha detto Povia? Durante l’intervista ilo cantante ha detto che si sentiva un gay mancato perché amava fare le pulizie di casa.

Secondo Vladimir un uomo rimane sempre quello che è anche se collabora alle faccende di casa. Le parole di Luxuria sono chiare e nette e si scatena contro Povia per quanto affermato. Per Vladimir Povia ha un’idea del maschio cavernicolo tipico di chi non ha cervello e comunque è anche poco aggiornato. Non ci sono scusanti per Luxuria, Povia ha detto delle stupidaggini e ha mostrato di essere poco intelligente.

Vladimir Luxuria condanna la frase assurda di Povia

Le affermazioni di Povia hanno lasciato di stucco anche la Balivo. La conduttrice, che gli stava facendo delle domande mentre era ospite nella sua trasmissione, quando ha sentito quella frase è rimasta enza parole. I due stavano parlando delle pulizie in casa e all’inizio hanno anche riso molto sull’argomento. Ad un certo punto il cantante ha pronunciato quelle parole e in studio è calato il gelo.

Le parole Sono un gay mancato hanno spiazzato tutti, anche la Balivo che si è rabbuiata. Sul web subito dopo non sono mancati messaggi di offese e di critiche contro il cantante. Caterina Balivo in un primo momento non ha detto nulla, poi però ha parlato ma Povia sembra non si sia reso conto dell’importanze di quelle parole. Il cantante ha infatti continuato a ridere e subito dopo la Balivo ha replicato dicendogli di aver detto una cretinata.

Luxuria definisce Povia senza cervello

La conduttrice ha ripreso l’argomento e ha detto a Povia che la sua frase non ha fatto ridere nessuno. Ma il bello è che Povia, dopo la trasmissione, ha pubblicato un post sul suo account Instagram con una canzone intitolata “Sono un gay mancato”.

Tantissimi i commenti negativi sul gesto del cantante, alcuni dei quali anche molto duri. Tra questi anche quello di Vladimir Luxuria, che non ha apprezzato tutta l’ironia di Povia su un tema così delicato. Scrittrice e attivista, Vladimir ha criticato Povia e ha ritenuto la sua frase tipica di una persona senza cervello!