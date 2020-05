Maria De Filippi perde un altro pezzo importante di Amici durissimo colpo per la conduttrice

Non ci sarà il ballerino Marcello Sacchetta ad Amici Speciali, il suo no sta facendo discutere, Maria De Filippi perde un altro pezzo importante nel suo programma

E’ definitivo il no del ballerino Marcello Sacchetta a Maria De Filippi. Il giovane non sarà presente ad Amici Speciali e già sta facendo sentire la sua mancanza ai fan del programma. E’ indubbiamente un colpo inaspettato per la regina di Mediaset, che contava sulla presenza del ballerino. Sacchetta nel corso dell’ultima edizione di Amici è rimasto quasi in disparte.

Il ballerino ha lavorato però in molte coreografie, mentre è stato poco presente sul palco. Oltre ad essere stato un coreografo ha anche condotto il daytime di Amici, tuttavia ad Amici Speciali non ci sarà. Lo ha detto lui stesso su Instagram ad un fan che gli aveva fatto la domanda. Il ballerino ha detto che non sarà presente ma comunque ha augurato a tutti in bocca a lupo.

Marcello Sacchetta ha altri progetti in mente

Nel programma Amici Speciali ci saranno altri suoi colleghi che parteciperanno come concorrenti. Sacchetta ha detto no perché vuole concentrarsi su altro e dare alla sua carriera un’altra direzione. Sacchetta ha detto che probabilmente la carriera da ballerino è terminata, anche se continuerà a ballare, però ha altri progetti che vuole mandare avanti. Se tornerà ad Amici non lo sa, ma chissà, probabilmente un giorno potrebbe anche farlo.

Il ballerino sta vivendo una storia d’amore molto intensa con Giulia Pauselli. I due sono molto innamorati e si parla molto di loro come coppia affiatata. Tuttavia, Marcello non ha negato che anche per loro ci sono stati dei brutti momenti, che per fortuna hanno superato. Hanno dovuto lottare con tante paure, ma ce l’hanno fatta e stanno vivendo una relazione molto serena.

Chi è il ballerino di Amici

Nato a Napoli il 25 agosto 1983, Marcello Sacchetta da sempre ha amato la danza. Il giovane ha cominciato il suo percorso di ballerino con i brani di Machael Jackson e vista la sua passione i genitori lo hanno iscritto al Teatro dell’Opera di Roma.

Insieme al fratello Raimondo il giovane fa vedere le sue capacità all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, diventando uno dei ballerini più apprezzati. Anche se è stato eliminato dal talent, Marcello ha continuato la sua carriera professionale e ad oggi è conduttore del daytime insieme a Lorella Boccia.