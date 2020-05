Pago e Serena baci bollenti in diretta su IG, il video viene censurato di botto: “Torniamo subito…” (FOTO)

Pago e Serena si sono potuti, finalmente, riabbracciare e, dopo un inizio un po’ freddo, la coppia si è lasciata andare a baci davvero bollenti. Ieri sera, il cantante ha deciso di fare una sorpresa alla sua amata organizzandole una cena romantica.

La situazione, però, è divenuta immediatamente piccante al punto che i due hanno cominciato a baciarsi in un modo alquanto spinto. Ad un certo punto, infatti, hanno interrotto bruscamente il video. Vediamo cosa è successo.

La sorpresa di Pago per Serena

Una volta trascorsi i 14 giorni d’isolamento fiduciario, Pago ha potuto riabbracciare Serena e i due si sono scambiati baci bollenti. In un primo momento, però, la Enardu non è sembrata molto entusiasta di rivedere il suo compagno. La fanciulla, infatti, aveva annunciato di non sentirsi affatto bene, pertanto, i festeggiamenti sono stati posticipati. Ieri, però, le sue condizioni di salute sono decisamente migliorate, al punto che la donna ha deciso di darsi una sistemata in vista della sorpresa organizzata dal suo compagno.

Pago, infatti, ha deciso di organizzare una cenetta romantica, con tanto di aperitivo alcolico e vino rosso in tavola. I due piccioncini, quindi, si sono lasciati andare a commenti molto romantici e a tratti anche un po’ spinti. Ad ogni modo, al termine della cena, la Enardu ha fatto delle allusioni dicendo di avere voglia di lasciarsi andare un po’ di più alla passione con il suo compagno.

Baci bollenti per la coppia, poi la censura

L’ex gieffino, dal canto suo, non se l’è fatto ripetere due volte ed ha subito gettato le braccia al collo della sua donna. Dal video si sono uditi perfettamente i suoni di baci bollenti che Serena e Pago si sono amorevolmente scambiati. Dopo qualche secondo, poi, è apparsa la scritta “Torniamo subito” e il video si è improvvisamente interrotto.

Una volta trascorso un po’ di tempo, la coppia è tornata sui social ed entrambi si sono mostrati alquanto fiacchi. per questo motivo, la Enardu ha preferito dare la buona notte a tutte le persone che li seguono ed ha rimandato al giorno successivo tutto ciò che stava dicendo ai suoi follower.