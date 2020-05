Ragazza ammessa alle università a 14 anni: la storia spiazza il web (Video)

I geni esistono, e sono sparsi un po’ in tutto il mondo. Sono quei ragazzi prodigi con un quoziente intellettivo più alto della media che consente loro di fare un percorso scolastico molto più celere. Questo è quanto accaduto anche alla ragazza ammessa alle università a 14 anni. L’adolescente ha spiazzato il web dichiarando che molti college americani l’hanno corteggiata affinché si iscrivesse presso di loro.

Ragazza ammessa alle università: la storia di Tiara

La ragazza ammessa alle università a 14 anni vive in California. Pare si sia diplomata al liceo all’età di 13 anni e ha dichiarato di essere stata accettata nei programmi musicali in otto università della California.

Tiara Abraham, 14 anni, risulta attualmente studentessa a tempo pieno presso l’American River College. La ragazza ha affermato che ora sta cercando di scegliere tra l’Università della California del Sud, l’Università del Pacifico, l’Università della California-Davis, la Sacramento State University, lo Stato di San Francisco Università, San Jose State University, Università della California-Berkeley e California State University-East Bay.

La storia di Tiara

Tiara è entrata a far parte di una società, la MENSA, che riunisce i bimbi prodigio ad alto quoziente intellettivo, all’età di 4 anni. Grazie alla sua intelligenza sopraffine, la ragazza ammessa alle università ha seguito la sua prima lezione universitaria a 7 anni. Nei suoi racconti, spiega che la sua ambizione era quella di arrivare quanto prima al culmine del percorso avvdemico.

Durante una intervista ad una TV locale, Tiara ha spiegato che non sa come nasce questa cosa “so solo qualcosa che è in me di innato. Ho una passione insita che non mi dà tregua. Cantare mi fa sentire felice, è la mia passione.”

La madre della ragazza, Taji Abraham, ha detto che sua figlia è stata accettata in numerosi programmi di esibizione vocale altamente competitivi. “Siamo super orgogliosi. È una ragazza come poche, che ha delle competenze vocali, oltre che intellettive fuori dal comune.

Con enorme soddisfazione la signora Abraham ha detto che a soli 14 anni, Tiara Abraham sarà la studentessa più giovane ad essere ammessa alla USC Thornton School. Prendono solo da 3 a 4 studenti vocali e da 1 a 2 studenti trasferiti. Insomma una vera e propria soddisfazione, non solo per lei ma anche per la famiglia.