Uomini e Donne, Gemma è in lacrime per le gravi offese di Nicola

Gemma è in lacrime

Da quando sono state riprese le registrazioni di Uomini e Donne Gemma Galgani è al centro delle polemiche. Ha conosciuto tramite chat Nicola, un corteggiatore presentatosi con il nickname Sirius. Fin dal principio ha detto di avere 26 anni, ma ciò non ha fatto indietreggiare la dama.

A prescindere dalla sua giovane età, Gemma è intenzionata a conoscerlo, dunque Tina Cipollari ha perso le staffe. Stavolta tutti i telespettatori le danno ragione, poiché è impensabile che possa esserci un futuro. Da qualche ora è intervenuta l’ex del ragazzo, la quale ha rivelato le sue reali intenzioni, ovvero ottenere la popolarità. Anche una nota influencer ha detto la sua, in seguito a una segnalazione di un utente social.

‘Ma con quale faccia ti presenti nello studio?’

Gemma è in lacrime per l’amara scoperta fatta sul conto di Nicola. Deianira Marzano non ha esitato a pubblicare una foto che risale a tanto tempo fa. In pratica lo scatto lo ritrae in una discoteca accanto a Jack Vanore, uno degli opinionisti di Maria De Filippi. Nicola ha condiviso sul suo profilo di Instagram e ha ricevuto subito una valanga di commenti.

Una ragazza gli fa notare l’enorme differenza fisica che c’è tra i due, così replica dicendo che in fin dei conti è uno stupido. Ha rincarato la dose affermando che non posso essere altrimenti coloro che partecipano a programmi di un certo livello. A quel punto Deianira si è lamentata della sua incoerenza. Se ha da sempre quest’idea, non doveva assolutamente scendere le scale per mettersi in gioco.

Stavolta Gemma non può contare su nessuno perché ci è cascata nuovamente. Secondo la maggior parte degli italiani avrebbe dovuto mandarlo a casa per l’evidente paradosso della vicenda. Nelle prossime puntate sicuramente assisteremo a nuovi sviluppi, dunque non ci resta che attendere.

‘Quale trauma hai subito da piccolo?’

Tina non ha accolto nel migliore dei modi Nicola, incurante di urtare la sua sensibilità. Per lei è inconcepibile pensare che un giovane possa interessarsi a una che potrebbe essere la nonna. Ragion per cui ha avanzato una serie di ipotesi, come un trauma devastante subito ai tempi dell’adolescenza o infanzia. Il diretto interessato le ha chiesto di moderarsi con i termini, dunque è subentrata la De Filippi per non far degenerare la situazione.