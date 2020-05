Chiara Ferragni: un prato fiorito dentro casa come ringraziamento [FOTO]

Chiara Ferragni, l’ Influencer

Difficile non conoscere o non aver almeno sentito parlare di una delle influencer italiane più famose nel mondo: Chiara Ferragni. Negli anni si è destreggiata tra serate di gala e pubblicità sui social network di ogni genere di prodotto. Passa con naturalezza dai vestiti ai biscotti, senza dimenticare le varie bevande.

Ha ottenuto così tanta visibilità da potersi permettere di dare il suo nome a delle edizioni limitate di marchi famosissimi. Un esempio di non molto tempo fa è quello dell’acqua minerale griffata con il suo nome. A costi accessibili a pochi, si può trovare ogni sorta di prodotto e rincorrere la moda che Chiara Ferragni impersonifica.

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni, legata al cantante Fedez, è diventata da qualche anno mamma di un bimbo bellissimo di nome Leone. Insieme alla sua famiglia tiene compagnia a milioni di follower con diversi spezzoni di vita privata mischiati a nuove trovate pubblicitarie. Il marito, rapper affermato del panorama italiano, in questo periodo di quarantena ha dato il meglio di se per fare sorridere le persone che seguono la vita dei Ferragnez.

Con scherzi quasi giornalieri, ha messo in difficoltà più volte la moglie divertendo anche il figlio Leone. Questa vocazione social non poteva venir meno proprio oggi. Per chi non lo sapesse, oggi è il 33esimo compleanno dell’influencer che ha voluto ringraziare tutti postando una foto su Instagram

Il post dei ringraziamenti su Instagram

Chiara Ferragni così ha deciso di postare la foto di tutti i fiori che le sono arrivati come omaggio ai suoi trentatré anni. Il salone si è trasformato così in un vero e proprio giardino fiorito con mille colori. Sullo sfondo un girasole piegato in attesa che la luce solare lo accarezzi, fa da lampadario a questa distesa multicolore. Nonostante questo manto verde, la casa è come sempre ordinatissima come in uno showroom.

“Thank you for all the birthday love“. Così l’influencer più famosa d’Italia ha voluto salutare e ringraziare chi, con un gesto così carino, si è ricordato del suo compleanno. I followers hanno immediatamente ricambiato con like e augurandole il meglio. Dopo appena 30 minuti, gli apprezzamenti erano circa 280 mila. Non ci resta che augurare da parte nostra i migliori auguri a Chiara Ferragni