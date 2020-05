Avete mai visto dove vive Rudy Zerbi? La casa del Prof di Amici vi sorprenderà [FOTO]

Rudy Zerbi e la collaborazione con Maria De Filippi

Da qualche anno Rudy Zerbi fa parte della grande squadra di Maria De Filippi. Il loro sodalizio è iniziato circa 15 anni fa quando la conduttrice lo ha voluto come professore di canto all’interno del talent show Amici. Successivamente insieme a Gerry Scotti e la stessa professionista pavese ha fatto parte della giuria di Italia’s Got Talent e successivamente a Tu si que vales.

Un artista che si è conquistato la simpatia del pubblico grazie alla sua schiettezza e simpatia. Inoltre è molto attivo sui suoi profili social dove ha un grosso seguito di follower. E proprio su Instagram, Zerbi ha mostrato alcuni scorci del suo appartamento romano.

La casa di Rudy Zerbi

L’account Instagram di Rudy Zerbi non contiene solo foto del suo lavoro ad Amici o come speaker per Radio Dee Jay. Al suo interno ci sono anche degli scatti che mostrano il suo appartamento romano che condivide con la compagna Maria Soledad Temporin. Stando alle immagini postate sul noto social network, l’abitazione del professore di Amici di Maria De Filippi è abbastanza luminoso.

Una casa che ha dalle linee regolari e pulite. I mobili sembrano classici e le pareti colorate sono molto scarne, infatti non si notano tanti quadri. Il pavimento è in ceramica ma dà l’impressione di essere un parquet. (Continua dopo le foto)

La compagna Maria Soledad Temporin

Come accennato prima, Rudy Zerbi non abita da solo in quell’appartamento. Con lui c’è anche la compagna Maria Soledad Temporin. Quest’ultima è un architetto e un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, il professore di Amici ha confessato che erano amici da tanto tempo e non l’aveva mai guardata come possibile fidanzata.

“E stare con lei mi sta regalando un’esperienza inedita e bellissima, quella di veder crescere due bambine. Il nostro è un rapporto bellissimo”, aveva rivelato l’ex discografico che ha rischiato di perdere il loro figlio. Il giudice di Tu si que vales ne ha altri tre avuti da tre diverse compagne. Da Simona, prima consorte, sono nati Tommaso e Luca. Poi dalla seconda, Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, ha avuto il terzo figlio che si chiama Edoardo.