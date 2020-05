Uomini e Donne: l’alchimista potrebbe essere un ex scelta, ecco le nuove prove

Dopo alcune ipotesi su chi possa essere l’alchimista, una tesi che gira nel web pare essere davvero quella corretta. Ecco chi potrebbe essere

Uomini e Donne: chi è l’alchimista?

Giovanna Abate ha partecipato, insieme a Gemma Galgani, al nuovo format di Uomini e Donne che è andato in onda per due settimane. Le due protagoniste del programma dovevano conoscere persone tramite chat. Nonostante i bassi ascolti della nuova modalità, Gemma e Giovanna hanno davvero conosciuto qualcuno che può suscitare in loro un interesse.

Se Gemma è rimasta ammaliata dal ventiseienne che adesso è travolto dalla bufera sui social e non solo, Giovanna è davvero molto interessata a colui che si fa chiamare l’alchimista. Quest’ultimo aveva l’opportunità di farsi vedere nel loro primo incontro, ma ha deciso di tenere la maschera. Poteva svelarsi anche in puntata, ma non l’ha fatto.

Lui dice che vuole mantenere il mistero e condividere molte cose a livello sentimentale e non fisico con Giovanna. Tuttavia, nel web hanno iniziato ad indagare sulla sua identità. Dopo tante ipotesi, forse qualcuno è arrivato alla soluzione.

L’alchimista è un ex corteggiatore?

Prima si pensava che l’alchimista potesse essere Sammy Hassan o Alessandro Graziani, ovvero i due corteggiatori di Giovanna. Sul primo sembra non ci siano dubbi sul fatto che non sia lui, sul secondo c’è ancora perplessità. Qualcuno aveva indicato come possibile alchimista Manuel Galiano, ma lui stesso ha smentito. Poi si è fatto il nome di un ex corteggiatore di Giovanna, Angelo, ma nuovi elementi hanno portato ad una nuova ipotesi, molto più accreditata.

Se avete notato bene, la produzione ha cercato di coprire in video più particolari dell’alchimista quando si è presentato in esterna da Giovanna. Un particolare era sul collo, probabilmente un tatuaggio, mentre l’altro era sulle mani coperte dai guanti. C’è un ex corteggiatore molto amato di Uomini e Donne che ha un tatuaggio particolare sul collo e sulle dita ed è Alessio Campoli. (Continua dopo la foto)

Alessio aveva corteggiato Angela Nasti fino ad arrivare ad essere la sua scelta, ma dopo appena dieci giorni si sono lasciati. Lei ha voltato immediatamente pagina in amore, mentre lui no. L’alchimista sarà davvero Alessio? Avrà voluto mettersi di nuovo in gioco con Giovanna? Voi che cosa ne pensate?