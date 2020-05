Flavio Briatore e Naomi Campbell, la verità sull’addio: “Una sua sbandata ha compromesso tutto…”

Flavio Briatore e la storia con Naomi Campbell

Negli ultimi anni abbiamo visto Flavio Briatore al fianco di Elisabetta Gregoraci. Dal loro matrimonio che è naufragato è nato il figlioletto Nathan Falco. Ma prima che convolasse a nozze con la soubrette calabrese, il cuore del noto imprenditore apparteneva ad un’altra donna. Stiamo parlando di una vera e propria icona della moda internazionale, ovvero Naomi Campbell.

La pantera nera, è questo il suo soprannome, è stata al fianco del team manager in Formula 1 con la Benetton dalla fine degli Anni Novanta sino agli inizi del Duemila. La loro storia d’amore, stando a quanto riportato dai media dall’ora, era molto tormentata, infatti alla fine hanno preso due strade differenti. Ma per quale motivo all’epoca si lasciarono?

Flavio e Naomi si sono lasciati per Elisabetta Gregoraci? La verità

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci erano entrati in crisi un paio di anni fa. E proprio in quel preciso momento molti siti e riviste di pettegolezzi avevano iniziato a scrivere di un possibile ritorno di fiamma tra l’imprenditore e la sua storica ex Naomi Campbell. Il tutto per una semplice foto realizzata in Kenya.

Dopo aver sollevato un polverone mediatico, arrivò la secca smentita da ambe le parti. C’è da dire, però, che i due avevano condiviso una grande storia d’amore, intensa ma nello stesso tempo tormentata. Ma per quale ragione agli inizi degli Anni Duemila la pantera nera e il padre di Nathan Falco si sono lasciati? Dopo anni, finalmente la verità.

La possibile causa della loro separazione

Riguardo le possibili cause della rottura tra Flavio Briatore e Naomi Cambell non abbiamo diverse dichiarazioni in merito. Infatti in questi anni si sono fatte diverse supposizioni e poche informazioni reali. Notizie che sono state rese note da tabloid e siti che all’epoca avevano trattato la vicenda di gossip.

Ad esempio sul quotidiano La Repubblica si leggeva: “Dopo tre anni di altalena fra liti, riconciliazioni e promesse di matrimonio, l’inizio della fine è stato a giugno -2003- quando a Briatore sarebbero arrivate voci su una sbandata di Naomi per un pilota di Formula 1, il brasiliano Pedro Diniz”.