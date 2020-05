GF Vip, Serena Enardu sorprende: le dure parole nei confronti degli ex coinquilini

Serena Enardu nel rispondere a qualche domanda su Instagram ha sorpreso molto i suoi fan e non solo per le parole usate sugli ex coinquilini del reality

GF Vip: Serena Enardu parla dell’esperienza nel reality

Serena Enardu sta facendo molto discutere negli ultimi mesi. Da ex tronista di Uomini e Donne e da una storia molto travagliata e finita male con Giovanni Conversano, è tornata in tv questa volta per affrontare le sue pene d’amore con Pago. Avevano una relazione da sette anni quando hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island Vip. In quell’occasione si sono lasciati e lei ha avuto un flirt con Alessandro Graziani.

Tuttavia, quando Pago ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip, Serena è piombata di nuovo nella sua vita decisa a tornare con lui. Nonostante il pubblico avesse votato più volte per non farla rimanere nel reality, la produzione ha deciso di farla diventare una nuova concorrente. Adesso Serena e Pago sono tornati insieme e stanno cercando un nuovo equilibrio.

Ma in queste ore Serena non è al centro del gossip per la sua storia con Pago, ma per quello che recentemente ha detto attraverso i social. Serena ha voluto rispondere ad alcune domande dei fan e così ha preso l’occasione di parlare dell’esperienza nel programma e dei suoi ex coinquilini.

Serena: ‘Li ricordo a malapena’

Un utente ha chiesto a Serena se al di fuori del reality la sua amicizia con Licia Nunez è continuata e Serena ha detto chiaramente che non l’ha più sentita e che non bisogna confondere le cose: non sono amiche. Lei non si sente di contattarla, ma sicuramente se dovessero vedersi avranno entrambe il piacere di parlarsi. L’unica che continua a sentire fuori è Antonella Elia, perché con lei “ha una sensazione”.

Per tutti gli altri, invece, ha specificato che lei ha trascorso solamente 17 giorni con persone che non aveva mai visto prima e l’ha fatto in un momento in cui la sua vita era nella bufera. Perciò non bisogna esagerare con il parlare di amicizia. Per lei sono tutti conoscenti e anzi, “tutte quelle persone me le ricordo a malapena“.

Queste affermazioni, ovviamente, hanno sorpreso molto i fan e non solo e non in positivo. Con Licia nella Casa aveva davvero un rapporto molto stretto, come mai poi l’ha sminuito così? Perché parlare così anche nei confronti degli altri? Voi che cosa ne pensate?