Mara Venier un taglio netto e lo fa da sola (FOTO)

Mara Venier si mostra con i capelli raccolti

Mara Venier sempre più presente su Instagram, si mostra con i capelli raccolti raccontando di aver dato un taglio netto che a quanto pare non è per niente piaciuto. La conduttrice di Domenica in è tornata da poco a presentare il suo programma dopo il pranzo della domenica, dopo una lunga pausa. pausa però non ha avuto a che fare con i social dato che anche in questo arco di tempo la donna si è sempre mostrata in veste casalinga senza avere alcun timore e senza provare alcuna vergogna.

Adesso ha raccontato l’ultima esperienza, che sembrerebbe averle lasciato soltanto brutti ricordi. La donna ha Infatti deciso di dare un taglio ai suoi capelli ormai rovinati dopo due mesi che nessun professionista mette mano.

Come sappiamo i parrucchieri sono chiusi e ancora non si sa per quanto tempo, molto probabilmente per tutto maggio. La conduttrice Però aveva bisogno di una bella rinfrescata e quindi ha scelto di farlo da sé. Tanto si dice sempre Chi fa da sé fa per tre, probabilmente Però a lei qualcosa è andato storto. Spiega di aver dato un taglio al ciuffo, una scalatura insomma un po’ tutto. Ma il risultato non la resa per niente felice. (Continua dopo la foto)

Mara Venier in tenuta casalinga sui social

Mara Venier in questo periodo viene spesso presa in giro dal marito Nicola che la mostra su Instagram attraverso storie, video e foto. La prende in giro per l’abbigliamento apparecchio casalingo, fuori modo. Veste come viene prima, non fa per niente attenzione a quella che è l’apparenza. Lei stessa dice che preferisce dimostrare di essere quello che lei realmente, in tutta la sua semplicità.

La stessa cosa possiamo dire del suo fisico, in qualche settimana di quarantena la conduttrice ammette di aver preso 8 kg, proprio perché trascorre la maggior parte del suo tempo a cucinare, cucinare e cucinare.

La sua più grande passione, la cucina

La conduttrice di Rai 1 afferma di avere sempre avuto una grande passione, la cucina. Ama cimentarsi nella preparazione di qualunque tipo di piatto, ams però molto di più mangiare e i risultati si vedono dato che il suo fisico è totalmente cambiato.

Nonostante ciò non ha alcuna paura di mostrarsi, Se ha capito che è il momento di mettersi a dieta è stato non tanto per una questione di estetica ma per la sua salute. Non vuole stare male. Non sembra però essere tanto convinta dato che è appena finito di dire questo nel video Instagram ha salutato il suo follower dicendo di dover andare a cucinare.