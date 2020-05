Masterchef imbarazzo totale dei giudici, concorrente cacciata via “Disgustoso”

Masterchef, l’edizione del 2020 lascia tutti sbalorditi

MasterChef del 2020 ha qualcosa che lo rende indimenticabile, stiamo parlando di un’aspirante chef in particolare che ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava e che ha fatto arrabbiare i giudici. La prova da portare a termine entro 20 minuti ha a che fare con la cottura di una pernice. Chiunque è riuscito a ottenere un ottimo risultato, tranne una delle concorrenti sulle quali tutti avevano puntato sin dall’inizio.

Stiamo parlando di Saray, assistente sociale a Cordoba. Durante Le prime selezioni la donna aveva convinto i giudici anche raccontando la sua storia parecchio commuovente, tra le lacrime. Allora raccontò che a causa della sua transessualità non era stata accettata in famiglia, i fratelli l’avevano ripudiata e non le permettevano di vedere i nipoti. In realtà lei era già conosciuta al pubblico spagnolo perché aveva partecipato a Matrimonio a prima vista. Allora era ancora un uomo e si faceva chiamare Jesus Carillo.

Masterchef, il Pressur test dalle mille sorprese

MasterChef ha regalato sorprese proprio durante il Pressure Test. L’aspirante chef ha presentato il suo piatto per nulla pronto, la donna ha Infatti mostrato la pernice cruda, anzi addirittura con le piume. Non aveva nemmeno fatto la prova a preparare arrendendosi davanti al tempo. Quando le è stato chiesto il motivo ha risposto che è impossibile chiedere di preparare un piatto del genere in soli venti minuti che comprendono la pulitura dell’animale.

Così Cruz è esploso e l’ha rimproverata dicendole di essere stata poco rispettosa e maleducata nei confronti di coloro che sono riusciti a preparare il piatto nello stesso tempo. Lo è stata anche nei confronti di tutti coloro che avrebbero voluto entrare nel programma e invece non sono riusciti. Secondo l’aspirante chef Chi è riuscito a portare a termine la prova non lo ha fatto seguendo tutti i passaggi o comunque ci ha provato, non rispettando tutte le regole.

Saray accusata di essere irrispettosa e non all’altezza di Masterchef

A Saray è stata data la possibilità, puntando praticamente tutto sulla sua persona. Sembrava essere interessante, carismatica, all’altezza della situazione, secondo il parere dei giudici ai tempi avrebbe potuto dare tantissimo alla trasmissione.

Adesso lo chef ammette di essersi pentito, di essersi ricreduto su di lei. Non si è mai trovato in una situazione simile in 8 anni di programma e per questo non le ha dato la possibilità di portare a termine la prova in un secondo momento. Per tutti questi motivi i giudici hanno deciso di eliminarla dal talent senza ulteriori possibilità.