Flavio Briatore costretto a riprendere un hater per rispetto del figlio Nathan Falco

Flavio Briatore, un commento fa scattare la scintilla

Flavio Briatore Ancora una volta è finito nell’occhio del ciclone, a causa di un commento parecchio stupido da parte di uno dei suoi follower. L’uomo è abituato a leggere commenti negativi e rimproveri, accuse, insulti nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia, ma probabilmente questa volta è stato toccato il fondo. Lo si pensa perché mai prima d’ora il re del billionaire ha perso la pazienza.

Al centro della discussione la passeggiata che ha fatto fare al figlio Nathan Falco dopo 40 giorni di reclusione forzata a causa del coronavirus. I due si trovano a Monaco, nessuno sa quali siano le regole li, se sono diverse rispetto all’Italia, eppure chiunque si sente di poter rimproverare, accusare e puntare il dito anche se la questione è nata da dal post, ma non principalmente per la passeggiata. (Continua dopo la foto)

Flavio Briatore, fiero del figlio del suo nome

Flavio Briatore Ha scritto un post su Instagram allegando una foto insieme al figlio. Scrive che finalmente dopo 40 giorni il piccolo Falco può fare una bella passeggiata e provare a ritornare alla normalità ed alla serenità. Una passeggiata in realtà fa bene anche a lui, stanco di rimanere a casa. Qualcuno gli ha scritto che ha fatto bene a farlo uscire, perché i bambini sono quelli che stanno soffrendo maggiormente.

Qualcun’altro invece l’ha accusato di non rispettare le regole. Insomma tutta una serie di commenti ed accuse che Briatore si aspettava. Fin quando poi non è arrivato il commento di un hater che ha scritto, prendendo in giro il piccolo Nathan Falco dicendo che ha un nome ignorante e stupido. Secondo lui genitori non potevano scegliere di meglio. Se non fosse però che la persona in questione ha scritto “banbino” piuttosto che “bambino”.

Ovviamente molti Hanno commentato che per ignoranza lui probabilmente vince su tutti. Flavio non se l’è sentita di non offenderlo e ha risposto Dicendo che lui invece si chiama Luca, come tutto il mondo. Nome che non darebbe nemmeno al cane. C’è da dire che lui e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci chiamano il piccolo Nathan Falco in modo diverso. Lui lo chiama soltanto Falco mentre Elisabetta lo chiama soltanto Nathan.

La querelle sull’apertura delle discoteche

Proprio in questi giorni l’imprenditore era finito sulla bocca di tutti a causa delle sue ultime affermazioni. Secondo il re del billionaire Infatti bisognerebbe riaprire adesso le discoteche per dare la possibilità ai giovani di riunirsi e divertirsi rispettando le regole. Perché secondo il suo parere chiunque adesso così come anche prima è uscito e uscirà.

I giovani si riuniranno a casa degli amici, si faranno infettare, infetteranno e porteranno il virus a casa e nelle proprie famiglie. Ovviamente Chiunque ha avuto da ridire e lo ha rimproverato, perché non avrebbe mai dovuto pensare o dire qualcosa di simile. Lo conosciamo però, lui non ha alcuna paura di dire ciò che pensa e lo ha dimostrato in più casi e occasioni.