Brescia, Estetista cinica: ”Ho fatto 5 milioni di euro anche con il Covid’

Il Coronavirus e l’emergenza economica conseguente a quella sanitaria non hanno toccato chi ha lavorato online. Un caso eclatante è quello di Cristina Fogazzi, proprietaria del famoso brand Estetista cinica. La bresciana, 45 anni, ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano, dove ha spiegato come è riuscita a fatturare cinque milioni di euro solo nel mese di marzo, in piena emergenza Covid-19.

Fogazza ha quindi parlato della riapertura dei centri estetici e delle misure di sicurezza sanitaria che ha messo in atto per tutelare dipendenti e clienti.

Estetista cinica: 5 milioni di fatturato nel mese di marzo 2020

C’è chi non si ferma davanti alle difficoltà e aguzza l’ingegno. E’ il caso di Cristina Fogazzi, proprietaria del brand Estetista Cinica. La 45enne, nonostante il tragico momento in cui versava il nostro Paese nel mese di marzo, ha fatturato con il suo brand cinque milioni di euro. Non solo. Da inizio pandemia ad oggi, i milioni di euro arrivati nelle sue casse sono ben tredici.

Estetista cinica nel 2019 ha fatturato 29 milioni di euro, dunque si tratta di un brand già conosciuto e consolidato. Nonostante ciò, la sua proprietaria è riuscita ad ottenere ancora più guadagni in piena emergenza sanitaria. Come ha fatto? La Fogazzi, a Il Fatto, ha spiegato che, quando ha saputo delle restrizioni governative, ha organizzato le consulenze estetiche online. Boom di prenotazioni dall’annuncio, tanto che la sua agenda si è riempita fino a maggio.

Fogazzi: ‘Ho tolto la cassa integrazione alle mie dipendenti’

Fogazzi, proprietaria dell’Estetista cinica, ha anche detto di aver sempre pagato tutto il dovuto alle sue dipendenti, togliendole dalla cassa integrazione. La vendita di prodotti estetici online è sempre attiva e, nell’ultimo periodo, è cresciuta ulteriormente, vista anche l’impossibilità di recarsi nei centri. Fogazzi spiazza: ”Ho fatturato 5,3 milioni di euro, il doppio dello scorso anno nello stesso mese. E ad aprile 4 milioni”.

Estetista Cinica è comunque pronta a ripartire anche con l’apertura dei centri, quando verrà permesso. La Fogazzi si è mossa in tempo, chiedendo consulenza ad un virologo e dotando i suoi centri di dispositivi sanitari quali Termoscanner, guanti e mascherine FP3. Nei centri inoltre, verranno installati dei nuovi impianti di condizionamento.

In arrivo anche un innovativo trattamento estetico che, per il momento, verrà applicato solo al corpo, così da avere maggiore sicurezza. Insomma, una storia vincente e di speranza per tutti coloro che stanno affrontando la difficile situazione economica legata al Coronavirus. ”Ho sempre lavorato online ed è stata la mia salvezza”, precisa la 45enne bresciana dal fatturato record.