Una Vita, spoiler: Liberto scopre che Genoveva lo ha ingannato

Le puntate di Una Vita che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Genoveva sedurrà Liberto per distruggere il matrimonio di Rosina. Come se non bastasse, farà credere a tutta Acacias che il giovane Palacios l’abbia violentata, così da farlo finire in carcere in attesa del processo. Liberto scoprirà così a sue spese di essere stato ingannato dalla perfida Salmeron.

Una Vita, anticipazioni: Felipe e Marcia innamorati

Stando alle anticipazioni della soap, l’Alvarez Hermoso uscirà allo scoperto con Marcia, che presenterà ufficialmente come sua fidanzata. Nel frattempo, come raccontano gli spoiler di Una Vita, Liberto metterà al corrente Susana e Felipe di aver deciso di lasciare la casa in cui vive con Rosina, dopo che Genoveva gli ha rovinato l’esistenza. Cinta ed Emilio invece, saranno sempre più innamorati, nonostante le loro famiglie tentino di dividerli.

Nel frattempo, Liberto cercherà di recuperare i soldi investiti nella Banca Americana (rivelatasi poi una truffa). Conoscerà così Ignacio, che gli proporrà di acquistare la sua biblioteca. Nelle prossime puntate di Una Vita, conosceremo quest’uomo serio ed affascinante, che si rivelerà essere un amico di Rosina. Ignacio, saputo di quanto accaduto con Liberto, offrirà ben volentieri alla moglie di Liberto una spalla su cui piangere. Cinta intanto, ormai certa dei suoi sentimenti nei confronti di Emilio, affronterà con coraggio Rafael, dicendogli di non amarlo più.

Liberto nei guai per colpa di Genoveva

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, sappiamo che Rosina verrà a sapere dell’importante affare concluso da Liberto e che la libreria acquistata dal marito è di Ignacio. Successivamente, Felicia e Bellita si incontreranno per parlare della storia d’amore di Cinta ed Emilio e si impegneranno a dividerli, costi quel che costi.

La situazione a casa di Rosina si complicherà alquanto. Come rivelano le anticipazioni di Una Vita, Ignacio dichiarerà i suoi sentimenti alla donna, proponendole di lasciare il quartierino con lui per rifarsi una vita lontano da Liberto. Il giovane Palacios verrà intanto a sapere che la notte passata con Genoveva è stata solo il frutto di un inganno ordito dalla Salmeron, desiderosa di vendetta.

Nel mentre, i genitori di Cinta ed Emilio riusciranno a sabotare un appuntamento dei rispettivi figli e crederanno di avere tutto sotto controllo. Infine Genoveva, dopo essere stata smascherata da Ramon e Felipe per la truffa ai danni dei vicini, prometterà di aiutare Liberto nel processo, ritirando la denuncia per violenza sessuale. La Bryce manterrà il suo impegno?