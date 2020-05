Raffaella Mennoia pubblica uno scatto inedito dallo studio di Uomini e Donne, è polemica: “C’è assembramento” (FOTO)

Poco fa, la caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha pubblicato una foto inedita scattata all’interno dello studio durante una registrazione. I fan più attenti, però, si sono subito resi conto di un dettaglio che, in men che non si dica, ha sollevato una polemica.

In questo periodo così particolare sono davvero molte le persone che sembrano non aspettare altro che puntare il dito contro il prossimo e accusare di non ottemperare alle norme. Questo è ciò che è successo alla collaboratrice di Maria De Filippi. Vediamo tutti i dettagli.

Polemica sulla foto di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia è alle prese con le registrazioni di Uomini e Donne. Come tutti sapranno, molte attività hanno riaperto i battenti, ma sempre nel rispetto delle disposizioni governative. Requisito fondamentale per poter esercitare qualsivoglia attività è quello di mantenere la distanza di almeno un metro e indossare la mascherina. Nello scatto pubblicato dalla caporedattrice, infatti, la donna stringe tra le mani un metro.

Ad ogni modo, alle sue spalle, dallo specchio si intravedono dei dettagli che hanno scatenato molti rumors. Sullo sfondo, infatti, si vedono un numero relativamente elevato di persone vicine e alcune di esse senza mascherine. Gli utenti di Instagram, quindi, si sono subito scagliati contro la donna accusando la produzione di aver dato luogo ad un assembramento.

Perché nello studio di Uomini e Donne non indossano le mascherine?

La foto scattata all’interno dello studio di Uomini e Donne pubblicato da Raffaella Mennoia, però, ha sollevato anche un’altra questione. In molti hanno colto la palla al balzo per scagliarsi contro coloro i quali stanno permettendo a Sirius di continuare a corteggiare Gemma. Il giovane 26enne, infatti, è stato inondato di insulti e critiche in quanto risulta incredibile, per molti, che possa essere davvero interessato alla dama. Pertanto, numerosi spettatori hanno accusato la produzione di essere complice di questo scempio.

Un numero altrettanto congruo di persone, invece, ha posto l’accento sul fatto che in trasmissione i protagonisti non indossino le mascherine. Specie nei luoghi chiusi, infatti, sarebbe opportuno, anzi obbligatorio, indossarle. Per quale motivo, dunque, i membri del parterre sono esentati da questo dovere? Al momento la Mennoia non ha fornito alcuna risposta.