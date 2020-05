Il Segreto, anticipazioni spagnole: Matias sospetta di Emilia

Sono state appena pubblicate le anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto. Finalmente si saprà il reale motivo per cui Emilia è tornata a Puente Viejo. Pare infatti che la Ulloa non sia rientrata solo per curare Raimundo.

Inoltre, Pablo farà la fatidica proposta a Carolina, mentre Alicia riceverà un avvertimento da parte della setta degli arcangeli. Don Filiberto infatti, le farà capire chiaramente di lasciare la carriera politica, se non vuole perdere la vita.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Tomas si confronta con Jean Pierre

Nelle puntate spagnole della soap, Tomas avrà un altro confronto con Jean Pierre, dopo aver scoperto che l’uomo è l’amante di sua madre. Il giovane chiederà al francese di indagare sulla misteriosa morte di Simón Castro. A rendere però complicate le cose sarà Don Ignacio.

A quel punto, sarà Isabel a risolvere la questione, cercando di tranquillizzarlo con una scusa. La marchesa dirà infatti ad Ignacio che Jean Pierre sta curando alcuni suoi importanti affari. Stando alle nuove anticipazioni de Il Segreto, Begona parlerà a Rosa, dicendole che Manuela è innamorata di Don Ignacio e che il suo unico obiettivo è quello di avere un posto nella sua famiglia.

Gli spoiler de Il Segreto svelano che Rosa finirà con il credere alle follie di sua madre. Intanto, Ramón e Marta litigheranno dopo l’ennesima intromissione di Rosa, gelosa del loro rapporto.

Carolina e Pablo si sposano

Una lieta notizia farà felici i telespettatori della soap Il Segreto. Pablo e Carolina saranno infatti pronti ad annunciare alla loro famiglia che hanno pensato di sposarsi il prima possibile. Buone nuove anche a casa di Francisca, dove Raimundo inizierà lentamente a riprendersi e a rispondere alle domande della sua consorte.

Attenzione alla storyline che vedrà protagonista Emilia. Nelle puntate spagnole de Il Segreto, si verrà a sapere che la Ulloa ha uno scheletro nell’armadio. A tal proposito, Matias vorrà indagare sul passato di sua madre e inizierà a tempestarla di domande. Emilia però, continuerà a sostenere di essere tornata al paesino iberico solo per prendersi cura di Raimundo.

Don Filiberto, ormai soggiogato dagli arcangeli, verrà a sapere che la prossima vittima della setta è Alicia. Il religioso, nonostante sappia di correre un grosso rischio, proverà a far capire alla giovane rivoluzionaria che la sua vita è in pericolo, esortandola a lasciare la carriera politica. Ovviamente Alicia non ne vorrà sapere e, infuriata, correrà da Matias per sfogarsi. Il Castaneda la sosterrà anche in questa occasione, scatenando la gelosia ben comprensibile di Marcela.