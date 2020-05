“La cicogna è già in volo…”: Belen Rodriguez incinta? Lei conferma con un’allusione

Belen Rodriguez incinta? Parlano degli amici della coppia

Con l’inizio della Fase 2 Stefano De Martino ha lasciato Milano e di conseguenza Belen Rodriguez e il figlio Santiago per raggiungere la sua amata Napoli. Il ballerino, infatti, si è messo in quarantena da solo perché in estate dovrà condurre la nuova edizione di Made in Sud. Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le voci che la soubrette argentina sia incinta.

La diretta interessata avrebbe confermato con un’allusione, mentre i suoi amici intimi hanno rivelano: “La cicogna è già in volo…”. Quindi, il periodo di reclusione forzata per il Covid-19 alla coppia sembra abbia giovato stringendo ancora di più il loro rapporto. Infatti pare sia la volta buona per il tanto desiderato secondo figlio.

Lavori in corso in casa Rodriguez

Stando a quanto riporta Nuovo, il magazine di gossip diretto da Riccardo Signoretti, Belen Rodriguez avrebbe ammesso di avere intenzione di allargare la famiglia: “Si, Stefano e io lavoriamo per il secondo figlio”. Ma non è finita qui, infatti ci sarebbe qualche informazione più approfondita. Stando ad alcuni amici della soubrette argentina e di Stefano De Martino, raggiunti dal periodico di gossip, la cicogna sarebbe già in arrivo.

Sempre stando alla rivista, i genitori della conduttrice hanno concesso ai due innamorati momenti di intimità. La madre e il padre di Belen abitano in un appartamento sopra di loro, di conseguenza hanno potuto prendersi cura del nipote Santiago per alcune ore al giorno.

Quarantena di passione per Belen Rodriguez e Stefano De Martino

C’è da sottolineare, per stessa ammissione della modella argentina Belen Rodriguez, il suo compagno Stefano De Martino non ha mai smesso un attimo di corteggiarla. E durante il periodo di quarantena per il Coronavirus il ballerino napoletano sembra si sia scatenato.

“Mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione”, ha confessato la conduttrice di Tu si que vales un po’ tempo fa. Inoltre la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias ha aggiunto: “Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo”.