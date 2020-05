Anticipazioni Uomini e Donne oggi pomeriggio: tornano Sossio e Ursula, Giovanna vede l’Alchimista (VIDEO)

Oggi, venerdì 8 maggio 2020, andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni andate in onda al termine della precedente puntata, vediamo che accadranno molti colpi di scena. Primo tra tutti riguarderà il ritorno in studio di Sossio e Ursula.

Successivamente, toccherà a Giovanna, la quale verrà bendata e poi potrà finalmente incontrare l’Alchimista. Gemma, invece, continuerà a conoscere Sirius e anche un nuovo spasimante tra quelli con cui ha chattato.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sossio spiazza Ursula

Stando a quanto trapelato dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata di oggi 8 maggio verrà effettuato un collegamento con Alfonso Signorini. L’opinionista farà la conoscenza degli esponenti del parterre del talk show pomeridiano e sarà chiamato in causa per una questione molto particolare. In studio, infatti, faranno il loro ingresso Ursula e Sossio, il quale ha preso parte all’ultima edizione del GF VIP.

L’ex calciatore si inginocchierà ai piedi della sua donna e le chiederà, in via del tutto ufficiale, di diventare sua moglie. Già nel corso dell’esperienza nel reality show, il protagonista aveva palesato la voglia di convolare a nozze con la sua amata. Tuttavia, pare che Aruta abbia voluto ufficializzare le cose lì dove tutto ebbe inizio. La Bennardo, naturalmente, non potrà fare a meno di rimanere senza parole.

Puntata 8 maggio: Giovanna bendata

Parlando sempre di trono over di Uomini e Donne, nella puntata dell’8 maggio vedremo anche che Gemma conoscerà un nuovo corteggiatore. Oltre a Sirius, infatti, la donna si è relazionata anche con altri uomini e, finalmente, sarà il momento di conoscere un altro tra loro. Sul versante giovani, invece, gli spoiler ci svelano che Giovanna farà il suo ingresso in studio e verrà subito bendata con un drappo rosso.

Dopo poco, Maria De Filippi annuncerà l’ingresso in studio dell’Alchimista. Dalla clip trapelata su Witty tv si vede che la fanciulla si scoprirà gli occhi e farà un’espressione alquanto spiazzata. Il filmato in questione, naturalmente, si è interrotto in questo modo, pertanto, non ci resta che attendere la puntata per scoprire quale sia la vera identità del giovane che sta facendo perdere la testa alla tronista. (Clicca qui per il video)