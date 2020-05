Uomini e Donna, a breve ci sarà una scelta. Ecco i dettagli

Ci sarà una scelta?

Da ben 3 settimane Uomini e Donne è tornato a far compagnia gli italiani nella fascia pomeridiana. Le prime due settimane le telecamere sono state puntate su Gemma Galgani e Giovanna Abate. La dama torinese è al centro delle polemiche per portare avanti la conoscenza con Nicola Vivarelli, un giovane 26enne.

Per quanto riguarda i tronisti, si dice che uno di loro sia vicino alla scelta. Non si tratta di Giovanna, la quale è sempre più attratta dall’Alchimista che ancora non ha rivelato la sua identità. Il giovane in questione è Carlo Pietropoli, già da tempo presente nello studio. Di Sara Shaimi, invece, non si sa nulla sul suo percorso.

Le Instagram Stories sospette

Ci sarà una scelta nelle prossime settimane secondo gli utenti social più attenti. Un indizio è stato dato da Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Luca Onestini e Oscar Branzani. Per la terza volta ha deciso di scendere le scale con la rosa rossa per tentare di conquistare Carlo. Se all’inizio ha dato del filo da torcere alle altre pretendenti, nelle ultime puntate andate in onda si sono verificati dei problemi.

Lui ha mostrato di essere più predisposto nella conoscenza della ‘rivale’ Marianna, un’affascinante napoletana. Cecilia ha versato lacrime in un’esterna, ma il tronista non ha fatto nulla per confortarla. Probabilmente le cose sono cambiate e molti ne sono certi dopo aver visto una storia della ragazza.

Ha pubblicato un selfie, in cui si vede chiaramente che si trova in una camera d’albergo. Anche se è possibile uscire da casa dal 4 maggio, qualcosa l’ha spinta a fare le valige. I più ottimisti credono attualmente che si trovi a Roma per tornare a UeD. Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Sammy torna per Giovanna?

Giovanna per ora non se la sente di scegliere, dato che deve chiarire con Sammy Hassan. Alessandro Graziano sembra sparito dopo aver saputo dell’esistenza dell’Alchimista. Con Sammy non riesce a trovare un punto d’incontro, così lo scontro è sempre all’ordine del giorno. Ha chiesto di confrontarsi a quattrocchi con lei. In questo modo sarà possibile trovare un compromesso e ripartire con il piede giusto. Sicuramente ne vedremo delle belle.