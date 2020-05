Can Yaman e Ozge Gurel: protagonisti di una nuova serie tv

I protagonisti di una nuova serie

L’estate scorsa, al posto di Uomini e Donne, è andato in onda una serie televisiva molto amata dagli italiani. Si tratta di Bitter Sweet – ingredienti d’amore che ha fatto conoscere al pubblico Can Yaman e Ozge Gurel. Quest’ultima è popolare anche grazie a Cherry Season – La stagione del cuore, in cui ha recitato con il compagno Serkan Cayoglu.

Secondo le anticipazioni che trapelano nel web, pare che Can e Ozge saranno di nuovo una coppia in Bay Yanlis (‘Mr.False’ nella distribuzione internazionale). La Gold Film ha fissato per il 28 maggio l’inizio della lavorazione, cioè dopo il Ramadan. La sceneggiatura è scritta da Aslı Zengin e Banu Zengin e sarà diretta dal regista Deniz Yorulmazer.

La trama della serie

I protagonisti di una nuova serie tv sono sempre ben accetti se hanno riscosso già in precedenza un enorme successo nel piccolo schermo. La storia si concentra sulla storia d'amore di Can e Ozge. Il primo è Özgur, un uomo ricco che decide di lavorare come barista.

Non ha intenzione di svelare la sua identità, dal momento che le donne potrebbero essere interessate al suo denaro. Non crede assolutamente nell’amore perché ha ricevuto delle delusioni in passato. L’unica ragazza che stima è la sua vicina di casa Ezgi, ovvero il personaggio interpretato da Ozge.

A differenza di Can, lei sogna un giorno di sposarsi e avere una numerosa famiglia. Purtroppo non ha tanta fortuna in amore, così sarà aiutata da lui per trovare l’anima gemella. Alla fine capirà di essersi innamorato di Ozge, però non si dichiarerà subito per delle problematiche che lasceranno tutti con il fiato sospeso.

Le dirette Instagram di Can

L’attore turco di origine albanese è molto amato dalle italiane per la sua bravura e il suo indiscusso fascino. E’ stato anche ospite di Barbara D’Urso nello studi di Live – Non è la D’Urso. Coloro che hanno avuto modo di conoscerlo, hanno apprezzato la sua disponibilità a interagire con i fan. Non a caso dal 10 maggio alle ore 21:30 sul profilo di NewsCinema_Magazine farà delle dirette sui social. Se ne occuperà Leila Cimarelli, una collaboratrice del sito.