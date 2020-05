Amici Speciali, ufficiali i nomi dei quattro giurati (Foto)

Ormai è ufficiale: venerdì 15 maggio, con tutte le precauzioni legate all’emergenza Covid-19, andrà in onda la prima puntata di Amici Speciali. Il nuovo talent show, condotto da Maria De Filippi, porterà nuovamente il talento sul palco. Nei giorni scorsi, dopo un paio di polemiche per le assenze di alcuni nomi che si pensava partecipassero, è stato ufficializzato il cast.

Nelle ultime ore, invece, è stata l’ora di ufficializzare la composizione della giuria che sarà composta da 4 grandi nomi del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di 2 uomini e 2 donne di cui alcuni sono davvero avvezzi alla partecipazione nei programmi della De Filippi. Di chi stiamo parlando? Andiamo a vedere come sarà composta la giuria che avrà il compito di valutare le performances.

Amici Speciali, il cast ufficiale

Prima di chiarire definitivamente come sarà composta la giuria di Amici Speciali vediamo un po’ quello che sarà il cast di alunni che si esibiranno sul palco. Si tratta della prima edizione che vedrà alcuni dei più noti allievi che hanno partecipato alle passate edizioni. Saranno presenti anche i vincitori di diverse edizioni. La sezione danza sarà composta da Alessio e Umberto Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito e Javier Rojas.

Si era vociferata la partecipazione di Sebastian Melo Taveiro e di Vincenzo di Primo. Entrambi, però, non parteciperanno perché si trovano all’estero. Saranno 7, invece, i rappresentanti della categoria canto. Stiamo parlando di Gaia Gozzi, Alberto Urso, Giordana Angi, Irama, i The Kolors, Random e Michele Bravi. Questi ultimi 2 artisti non hanno mai, contrariamente agli altri, partecipato ad Amici.

La giuria ufficiale

Se a condurre Amici Speciali ci sarà, naturalmente, Maria De Filippi e il direttore artistico è stato ufficialmente confermato in Giuliano Peparini, la giuria ufficiale sarà composta da 4 grandi nomi. Stiamo parlando di Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. I primi due non sono affatto nuovi a lavorare con la De Filippi dal momento che fanno parte della giuria anche a Tu Si Che Vales.

Giorgio Panariello è stato ospite più volte ad Amici così come Eleonora Abbagnato. Di quest’ultima si era discusso parecchio nel momento in cui la De Filippi aveva quasi litigato con la Celentano nel corso dello scorso serale. Grande assente risulta essere Vanessa Incontrada. La showgirl spagnola aveva annunciato via social la sua presenza ad Amici Speciali. Presenza che, però, i dati ufficiali hanno completamente smentito.