Al Bano e Loredana Lecciso litigano di nuovo: tutta colpa del nuovo hobby della salentina

La reunion di Al Bano e la Lecciso

Come tutti ben sanno Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati a formare una coppia. A svelarlo prima ci ha pensato il Maestro Carrisi nel corso di una recente intervista, confessando di stare insieme alla madre di Jasmine e Bido da ben quatto anni. Successivamente anche lei ha confermato la reunion anche se negli scorsi mesi aveva fatto intendere un ritorno di fiamma tra i due.

Quest’ultimi vivono felicemente nell’ampia tenuta a Cellino San Marco dove hanno trascorso la quarantena e ora anche la Fase 2. Ma come accade per tutte le coppie, anche il cantautore e l’ex soubrette salentina sono tornati a litigare spesso, ma stavolta per colpa di un nuovo hobby della Lecciso. Di cosa si tratta?

Le dichiarazioni di Loredana Lecciso

In un’intervista rilasciata ad un noto settimanale, Loredana Lecciso aveva confidato che tra lei e Al Bano era tornata la serenità. La salentina ha confessato che il loro riavvicinamento c’è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia da Covid-19.

“Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Al Bano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo”, ha rivelato la dona. Inoltre, quest’ultima ha affermato che loro due non sono più dei ragazzini, quindi non faranno più dei colpi di testa. Ora sono entrambi adulti, maturi, consapevoli e il loro amore ora è molto più tranquillo.

Il nuovo hobby della compagna di Al Bano Carrisi

La quarantena da Coronavirus è stata abbastanza lunga, ma per fortuna nella tenuta di Cellino San Marco non mancano gli impegni. E in questi due mesi Loredana Lecciso non se ne è stata con le mani in mano ma ha contribuito molto nel lavoro. Come spiega il giornalista Ivan Rota per il magazine Novella 2000, l’ex showgirl salentina ha un nuovo amore, ovvero la passione per il bricolage.

“Al centro delle discussioni l’hobby della compagna: il, diciamo, bricolage. Passa il tempo a comprate viti, vernici e vari orpelli per fare lavori in casa. Praticamente, la Lecciso, s’inventa imbianchino, fabbro, idraulico e quant’altro e il cantante non ha pace”, si legge sul settimanale diretto da Roberto Alessi.