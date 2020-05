Patrizia De Blanck colpisce la figlia con una scopa: “Ho cacciato di casa Giada…”

Patrizia De Blanck di confessa al magazine Nuovo

A parte l’ultimo periodo causa Covid-19, Patrizia De Blanck e sua figlia Giada spesso sono sul piccolo schermo invitate da diverse trasmissioni televisive di Rai e Mediaset. In questo periodo d’emergenza le due donne stanno vivendo insieme, infatti hanno trascorso la quarantena nella medesima abitazione.

Una convivenza forzata che ha causa non pochi problemi e tantissimi malumori tra la vulcanica madre e l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

La contessa di recente ha rilasciato una lunga intervista al periodico Nuovo facendo delle confessioni choc: “In un momento di ira, ho cacciato di casa mia figlia che mi coinvolge nelle sue paure, facendomi andare fuori di testa”. Inoltre, la donna ha confessato che questa quarantena possa tirare fuori il peggio di noi stessi.

Patrizia De Blanck caccia di casa la figlia Giada

Anche il giornalista del magazine diretto da Riccardo Signoretti è rimasto allibito dalla confessione di Patrizia De Blanck. A quel punto, curioso come gran parte dei lettori, ha chiesto alla diretta interessata la ragione per la quale ha cacciato Giada da casa. Con la solita schiettezza che la contraddistingue, la contessa ha affermato che il tutto è accaduto dopo settimane di litigi.

In pratica secondo la donna sua figlia controlla tutte le sue scelte e l’assale con i suoi continui rimproveri “Sono quindi diventata insofferente verso mia figlia e l’ho minacciata di cacciarla fuori di casa”, ha ribadito la De Blanck. Ma non è finita qui, infatti oltre alle minacce verbali la signora talmente era esasperata che l’ha colpita col manico di una scopa. Giada, però, ha confessato di non avere nessuna intenzione di lasciare quella abitazione.

Tornerà il sereno tra madre e figlia?

Intervistata dal settimanale Nuovo, il giornalista che lavora per Riccardo Signoretti ha approfittato della situazione per domandare a Patrizia De Blanck se vuole fare pace con la figlia Giada. A quel punto la contessa che spesso calca i salotti televisivi di Rai e Mediaset, ha asserito: “Giada se è vero, come dici spesso, che io sono la tua vita, lasciami vivere la mia”. Quest’ultima le darà un po’ di tregua?