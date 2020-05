Il gesto d’amore di Lorella Cuccarini e Alberto Matano: la reazione di Barbara D’Urso [VIDEO]

Barbara D’Urso: arrivano gli auguri dalla concorrenza

Il 7 maggio è stato un giorno molto speciale per Barbara D’Urso che ha compiuto 63 anni. Ovviamente alla professionista napoletana sono arrivati gli auguri dagli amici e da colleghi di lavoro, ma mai si sarebbe aspettato un gesto d’amore da parte della concorrenza.

Infatti, durante la puntata del giovedì de La vita in diretta, i padroni di casa Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno fatto gli auguri a Carmelita. Qualche minuto dopo, essendo anche lei in onda su Canale 5 con Pomeriggio Cinque, è venuta a conoscenza del gesto e per tale ragioni li ha ringraziati. E se la Cuccarini l’aveva già sentita in privato, per l’ex mezzo busto del Tg1 ha speso delle parole al miele.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno gli auguri a Carmelita

Durante la messa in onda de La vita in diretta, ad un tratto Lorella Cuccarini ha fermato il collega dicendo: “Dobbiamo fare gli auguri a Barbara D’Urso, che è il suo compleanno”. Ovviamente si è accodato anche il giornalista Alberto Matano che con gioia ha esclamato: “Auguri Barbara, buon compleanno!”. Qualcuno che guardava Rai Uno ha immediatamente avvertito Mediaset e Carmelita ha voluto replicare ai due professionisti della tv di Stato.

“Stanno scrivendo che Lorella e Matano mi hanno fatto gli auguri in diretta”, ha affermato Lady Cologno. Quest’ultima, inoltre, ha asserito che con la soubrette romana c’è stato uno scambio di cuoricini sui social e si sono amate e ringraziate a distanza. Mentre sull’ex volto del telegiornale ha detto: “Voglio ringraziare anche Alberto perché lo stimo tantissimo, esattamente come stimo Lorella”. (Continua dopo il video)

Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno gli auguri di compleanno a Barbara e Barbara li ringrazia e nutre stima di loro.

Questo è lo spirito di squadra e di stima reciproca. 👏#Pomeriggio5 #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/02DH7PamtX — ♓️Alberto Breani♓️ (@ilbreano) May 7, 2020

Barbara D’Urso e la dedica al suo ex Mauro Berardi

Ovviamente Barbara D’Urso ha festeggiato il suo 63esimo compleanno sola soletta in casa a causa del Coronavirus. Tuttavia la conduttrice partenopea ha condiviso i suoi momenti di gioia e di brindisi coi milioni di follower che la seguono sui suoi canali social.

Inoltre la donna ha postato degli scatti che la ritraggono giovanissima col padre dei suoi due figli, Mauro Berardi confessando che è l’uomo che ha amato di più nella sua vita. Ricordiamo che quest’ultimo ha fatto il compleanno lo stesso giorno della sua ex.