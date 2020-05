Antonio Zequila mette nei guai Adriana Volpe: il retroscena mai raccontato al GF Vip 4

Antonio Zequila si confessa al magazine Chi

Ebbene sì, Antonio Zequila è tornato alla carica contro Adriana Volpe, protagonista come lui della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essersi scontrati all’interno della casa di Cinecittà, Er Mutanda è tornato a parlare dell’ex conduttrice Rai. In pratica ha fatto delle nuove confessioni sul presunto flirt avuto con la donna quando lei era ancora una giovane modella.

L’attore lo ha fatto attraverso un memoriale contenuto all’interno di Chi, il periodico di gossip diretto da Alfonso Signorini. Parole che hanno lasciato i lettori a bocca aperta e l’ex gieffino non si è limitato solo a confessare i sui amori e conquiste.

Er Mutanda choc su Adriana Volpe

Intervistato dal magazine Chi, Antonio Zequila ha rivalato di aver frequentato Valeria Marini, Eva Robin’s, Lory Del Santo e Adriana Volpe. E a proposito di quest’ultima, ricordiamo che all’interno del GF Vip 4 lei aveva preteso delle scuse in diretta da parte de Er Mutanda.

Ma l’uomo tra le pagine della rivista ha rincarato la dose dicendo: “Adriana l’ho conosciuta a Milano, nei primi Anni 90. Lei era una giovane modella, all’epoca mora. Avevo un ricordo molto piacevole di lei e sono abbastanza convinto che lo stesso valeva anche per lei visto che, qualche anno dopo il nostro primo incontro, ci siamo rivisti a Roma”.

Tornando a quello che è accaduto dentro la casa di Cinecittà, Zequila ha asserito che lei ha provato a farlo passare per un millantatore quando lui non l’avrebbe nemmeno nominata tra le sue conquiste. Sento odore di querele, le stesse che ha esposto Antonella Elia.

Antonio Zequila vuole convolare a nozze con Marina

Nel corso della lunga intervista per il settimanale Chi, Antonio Zequila ha menzionato anche la sua compagna. Quando è venuto a mancare suo padre, lui è caduto in depressione e ne è uscito solo grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 4. Nella casa di Cinecittà si è reso conto di amare ancora Marina.

A quel punto le ha fatto una vera e propria dichiarazione: “Lei è l’unica donna importante della mia vita, la donna che mi ha ridato la voglia di vivere e che, non appena finirà l’emergenza, sposerò davanti al Signore per mettere la parola fine a un passato che oggi non mi appartiene più“.