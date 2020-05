Wanda Nara sui social in bikini rosa fa impazzire i fan (Foto)

Wanda Nara, la signora Icardi, non ha mai abbandonato i suoi innumerevoli fans. La bionda esplosiva, infatti, ha mantenuto un contatto molto stretto con i followers con i quali ha condiviso diversi momenti della sua quarantena. Isolamento bollente quello della Nara che si è mostrata in diversi scatti sexy che hanno fatto perdere letteralmente la testa a tutti.

Ed anche con l’ultimo scatto che la ritrae in un ristrettissimo bikini rosa, Wanda Nara non si smentisce. Posa sensualissima, sguardo intrigante e forme da infarto hanno creato un vero e proprio capolavoro. Non si può fare a meno di ammirare le grazie della signora Icardi per le quali, ovviamente, non sono mancati i complimenti.

Wanda Nara, bikini mozzafiato

Wanda Nara ha lasciato a bocca aperta i propri fans pubblicando una foto sui social che la ritrae con un bikini super sexy. Un bikini che, a dire il vero, non potrebbe essere più striminzito di così e che lascia intravedere al meglio le forme della brasiliana. L’ex opinionista del Grande Fratello VIP dove ha affiancato Pupo ed Alfonso Signorini mostra una grandissima voglia di mare. Da cosa lo si intuisce? Per comprenderlo basta guardare la foto.

Osservandone la didascalia, si nota immediatamente quanto a Wanda Nara manchi incredibilmente l’estate e la possibilità di potersi recare in spiaggia a prendere il sole. “Io non te lo chiedo mai ma portami al mare” scrive la bella signora Icardi. Diversi fans si sono chiesti a chi sia rivolto questo messaggio. Possibile che si tratti del marito? Va detto, in ogni caso, che la quarantena non ha scalfito assolutamente la bellezza della ragazza.

Novità importanti

Quarantena e foto sexy a parte, la carriera di Wanda Nara va davvero molto bene. La ragazza sta continuando a gestire, rigorosamente da casa, la carriera del marito Mauro Icardi. Il noto calciatore ha lasciato Parigi e pare quasi certo che non vi ritornerà più per questioni di lavoro. La carriera al PSG, infatti, potrebbe essere chiusa definitivamente per un trasferimento che potrebbe vederlo proprio in Italia.

Nel Bel Paese, non a caso, sono diverse le squadre che lo vorrebbero nel proprio organico. Ai primi posti, neanche a dirlo, la Juventus. Non è ancora chiaro a quale club, eventualmente, il calciatore deciderà di concedere la propria bravura. Wanda Nara, che ama molto l’Italia, non potrebbe che essere felicissima di un eventuale ingaggio made in Italy.