Barbara D’Urso fa un balletto super piccante con un uomo e la mano cade proprio lì (FOTO)

Ieri, giovedì 7 maggio, è stato il compleanno di Barbara D’Urso e la conduttrice ha voluto festeggiare pubblicando il video di un balletto molto piccante fatto con un uomo. A causa dell’emergenza sanitaria, Lady Cologno è stata costretta a festeggiare le sue 63 primavere da sola a casa sua.

Tuttavia, pur di non perdere l’entusiasmo e la voglia di festeggiare, ha deciso comunque di trascorrere del tempo in compagnia della sua famiglia e dei fan. Naturalmente, il tutto è avvenuto mediante social.

Il balletto bollente di Barbara D’Urso

Numerose sono state le persone che hanno espresso un pensiero verso la conduttrice Mediaset per il suo compleanno. Lei, così, ha voluto ringraziarle condividendo tra le Instagram Stories alcuni dei contenuti più interessanti. Tra questi, a generare maggiore sgomento, sono state le clip inerenti un balletto piccante che Barbara D’Urso fece tempo fa con un uomo, chiamato Alessio Stia.

La conduttrice ha da sempre avuto una grande passione per la danza. Prima della diffusione del Coronavirus, infatti, ogni mattina si cimentava in lezioni insieme al suo maestro privato. Per tale ragione, nei video in questione la donna balla sotto le note di una canzone latina in un modo decisamente sensuale. Il cavaliere che l’ha accompagnata in questa performance, poi, non ha potuto fare a meno di accarezzare in modo armonico le sue curve. (Continua dopo la foto)

Le critiche del web

Nel caso specifico, la mano del protagonista è finita sulle natiche di Barbara D’Urso dando luogo ad un balletto davvero piccante. A corredo delle clip, la presentatrice ha aggiunto anche un commento, in cui ha manifestato la volontà di tornare quanto prima a rendersi protagonista di tali esibizioni. Come era prevedibile, subito dopo la pubblicazione di questi contenuti, gli utenti dei social si sono scatenati con commenti e dichiarazioni molto forti.

Al di sotto degli ultimi post, presenti sul suo profilo Instagram, infatti, molti hater l’hanno presa in giro e accusata di essere solo un’esibizionista che, alla fine, è stata lasciata da tutti. Altri, invece ci hanno tenuto a porre l’accento sul suo modo di fare, reputato in gran parte finto e costruito. Anche in questo caso, la donna non ha raccolto le provocazioni.