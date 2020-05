Adriana Volpe litiga con un fan in diretta Instagram, domanda inopportuna: “Non è il momento”

Da quanto è terminata la sua esperienza all’interno della casa del GF VIP, Adriana Volpe sta trascorrendo molto tempo in diretta Instagram con i fan. Ieri, ad esempio, per festeggiare il traguardo dei 400.000 follower ha deciso di mettersi in collegamento con molte fanpage che la supportano.

Ad un certo punto, però, uno degli esponenti di una pagina americana ha fatto perdere le staffe alla conduttrice, al punto che la donna ha interrotto bruscamente il collegamento. Andiamo a vedere il motivo.

Adriana Volpe contro un fan

Adriana Volpe ha fatto una diretta con i fan di Instagram per ringraziarli di tutto il loro supporto. Nel corso del collegamento, però, è avvenuto un increscioso avvenimento che ha fatto sbottare la pacata e diplomatica ex gieffina.

Un utente in particolare, tale Nicholas, ha detto di essere un grande sostenitore della Volpe ed ha raccontato un po’ la sua vita. Lui fa il sommelier e vive a New York. Improvvisamente, però, ha posto l’accento sull’emergenza sanitaria attualmente in atto ed ha enfatizzato le differenze che esistono tra Italia e America nel gestire la cosa.

Il giovane ha spiegato di essere interessato a rilasciare delle interviste per poter raccontare la sua esperienza. Adriana, allora, vedendo che l’argomento fosse decisamente fuori tema per il tipo di collegamento a cui stava dando luogo, ha subito bloccato il giovane. La donna gli ha detto che effettivamente esistono delle differenze, ma quella non fosse affatto la sede opportuna per discuterne.

La conduttrice blocca la diretta Instagram

Lo scopo di Adriana Volpe, infatti, era quello di fare una diretta Instagram in cui parlare di temi leggeri e quello non lo era di certo. Per questa ragione, ha detto al suo fan che non fosse il momento e che le sue uscite fossero inopportune. A niente sono serviti i tentativi del giovane di provare a cambiare discorso, dato che la donna lo ha velocemente liquidato ed è passato ad un altro argomento.

Il tema Covid-19 sta molto a cuore alla protagonista, considerando che ha perso suo suocero proprio a causa di questo virus. Per tale ragione cerca sempre di evitare di parlarne. I social, per lei, sono un momento di svago in cui condividere cose belle e momenti leggeri. Ne sono una dimostrazione i suoi ultimi post caratterizzati sempre da contenuti positivi e ricchi di solarità.