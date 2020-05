Francesca Fialdini dice addio a Rai Uno? La decisione inattesa della conduttrice

Francesca Fialdini lascia la Rai?

Dopo aver condotto La vita in diretta al fianco di Tiberio Timperi, la bella Francesca Fialdini ha avuto la fortuna di presentare un programma tutto suo. Infatti dallo scorso ottobre su Rai Uno va in onda Da noi…A ruota libera, il talk che viene trasmesso subito dopo Domenica In di Mara Venier e che sta riscuotendo un discreto successo in termini di share.

Nonostante l’emergenza sanitaria per il Covid-19, i vertici di Viale Mazzini da settimane stanno lavorando per la prossima stagione televisiva e sul web iniziano a circolare delle voci davvero clamorose. Ad esempio si parla di un possibile addio di Alberto Matano a La vita in diretta, il nuovo programma di Carlo Conti, ma anche il possibile arrivo di Paolo Bonolis nella tv di Stato. Rumor che che è stato smentito dallo stesso affermando che rimarrà per un altro anno a Mediaset.

Il rumor sul suo passaggio a TV8

Stando alle indiscrezioni, sembrava che Francesca Fialdini era intenzionata a lasciare la Rai per approdare a TV8, canale free sul digitale terreste di Sky. La diretta interessata ha parlato della presunta avventura su tale emittente, dove al su posto è arrivata la collega Adriana Volpe, fresca della sua esperienza al Grande Fratello Vip 4.

La padrona di casa di Da noi…A ruota libera ha confessato: “Il progetto di cui mi avevano parlato diversi mesi fa mi era sembrato una bella avventura pur sempre nella massima libertà reciproca di capire cosa sarebbe successo durante l’anno”.

Francesca Fialdini convola a nozze?

Quindi i fan di Francesca Fialdini possono stare tranquilli, lei rimarrà in Rai. Ovviamente la professionista toscana spera vivamente che i vertici di Viale Mazzini le riconfermano Da noi…A ruota libera. Nel frattempo la ragazza è alla guida di un nuovo talk, Fame D’Amore, in onda in seconda serata su Rai Tre.

Durante una sua ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo, la Fialdini ha parlato anche della sua vita sentimentale. Ultimamente, però, ha escluso un matrimonio imminente col suo fidanzato: “Il desiderio di non vivere più a distanza un rapporto si fa sempre più sentire però se questo sarà compatibile con gli impegni professionali lo vedremo più avanti”.