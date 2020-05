Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano nascondeva un segreto: spunta un nuovo dettaglio (FOTO)

Ylenia Carrisi come ricordano chi la conosceva è sempre stata una ragazza ribelle e dall’animo inquieto. Prima della sua scomparsa nessuno ha mai capito se stesse cercando un posto nel mondo o il modo per fuggire da tutta quell’attenzione mediatica che per lei forse cominciava a essere pesante.

Ad oggi a distanza di 26 anni, della figlia di Al Bano e Romina nessuno ha più notizie. Sul suo allontanamento molte sono le ipotesi ma purtroppo ad oggi nessuna pista ha portato ad una verità. Tra le tante domande senza risposta, una foto condivisa sul web riporta l’attenzione sull’assenza del sorriso di Ylenia.

Ylenia Carrisi una donna dall’animo ribelle

Ylenia Carrisi ad oggi Ylenia occupa un posto speciale nel cuore dei fan di Albano e Romina come dimostrato le tante foto condivise dai propri seguaci. La sua sparizione ha interessato il mondo intero e molti si chiedono dove possa essere. Chi la conosceva l’ha descritta come una donna dalla brillante, con sete di scoperta e la voglia di trovare nel mondo un posto in qualcuno si fosse accorto di lei.

I figli di Al Bano e Romina Power hanno sempre sentito il peso del loro cognome e lo ha dichiarato anche Yari Carrisi e Romina Jr in una recente intervista. Molto probabilmente, Ylenia Carrisi che all’epoca dei fatti era maggiorenne aveva iniziato come i suoi fratelli a non essere più felice e quei suoi mancati sorrisi confermerebbero alcune ipotesi.

Cosa nascondevano i silenzi di Ylenia?

I fan di Albano e Romina non hanno mai smesso supportare la coppia nelle ricerche di Ylenia Carrisi. Nonostante il Maestro di Cellino è certo del fatto che la sua piccolina non è più in vita. Nessuno ha dimenticato il suo viso d’angelo e quei capelli color oro.

La giovane non sorrideva quasi mai e come mostra lo scatto amarcord postato dalla fanpagine. Fin da bambina pare avesse un animo inquieto, come se quello non fosse il luogo a cui sentiva di appartenere. Il dubbio è che queste sensazioni potessero appartenere davvero ad Ylenia e abbia sempre combattuto con i fantasmi della sua vita.