Giovanni Ciacci, un gesto davvero bello consegna pizze ai senzatetto (FOTO)

Ciacci consegna pizze ai senzatetto, un gesto bellissimo dal vip che ha deciso di mettersi a disposizione delle persone fragili

E’ inaspettato il gesto di Giovanni Ciacci, ma bellissimo. L’opinionista di ‘Live – Non è la D’Urso’ e apprezzato stylist consegna pizze ai senzatetto. Per una volta ha scelto di non vestire i panni di vip e di fare qualcosa per i meno fortunati. Il suo gesto è stato molto apprezzato dai suoi fan e a paparazzarlo mentre consegnava le pizze è stato il settimanale ‘Oggi’. Ciacci è stato ripreso infatti mentre faceva le sue consegne, ma pare che non si tratti della prima volta.

Infatti, sembra che nel periodo di quarantena abbia spesso portato le pizze ai senzatetto, gesto che dimostra la sua generosità e la sua bontà. Ciacci ha consegnato cibo ai poveri che vivono nella Stazione Centrale di Milano, ma ha anche fatto loro compagnia. Nelle sue consegne ha rispettato le regole previste dall’emergenza coronavirus e ha indossato guanti e mascherine per evitare eventuali contagi.

Giovanni Ciacci fa spesso opere di beneficenza

Conduttore del programma ‘Vite da Copertina’, Ciacci ha anche avviato iniziative molto belle in passato, in segno della beneficenza. In questo triste periodo è stato ancora più stimolato a fare del bene e quando ha potuto farlo non si è tirato mai indietro. Lo stesso Ciacci ha dichiarato di donare qualcosa durante le feste, come ad esempio a Natale, portando ai poveri dolci e panettoni.

Lo stylist ha anche detto di dividere ai poveri i cestini del pranzo ancora intatti che rimangono negli studi televisivi. L’opinionista ha detto di aver visto fare una cosa del genere ad un regista e lo ha preso come esempio. Per quanto riguarda il suo lavoro tutto procede a gonfie vele. (Continua dopo la foto)

Ciacci ancora al timone di Vite da copertina

La trasmissione condotta a insieme ad Elenoire Casalegno va benissimo e sta avendo grandi ascolti. Il programma va in onda su Tv8 e non è affatto vero che stava per chiudere. Infatti, lo share di ascolti è ottimo e quindi il programma va avanti senza problemi dal lunedì al venerdì dalle ore 17.45.

Come ha detto Ciacci, gli ascolti sono sopra la media e i numeri sono molto alti. I fan possono quindi stare tranquilli che vedranno il loro beniamino ancora alla conduzione. Fino al mese di giugno ‘Vite da Copertina’ andrà in onda.