Il Paradiso delle signore trama replica 11 maggio: Marcello si mette nei guai

Lunedì 11 maggio andrà in onda un nuovo appuntamento co le repliche del Paradiso delle signore. In tale episodio assisteremo al consolidarsi della grande complicità tra Adelaide e Umberto. La relazione clandestina tra Nicoletta e Riccardo, invece, sembra pronta per una battuta d’arresto.

Silvia, infatti, metterà i bastoni tra le ruote a sua figlia e parlerà con Cesare. Marcello, invece, non riuscirà a resistere alla sua più grande tentazione. In occasione dell’assenza di sua sorella Angela darà libero sfogo al suo vizio.

Silvia parla con Cesare al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata dell’11 maggio del Paradiso delle signore vedremo che a villa Guarnieri ci saranno parecchie tensioni. Umberto ha manifestato la volontà di ritirare le sue quote dal grande magazzino e suo figlio ha detto di essere interessato ad acquisirle. Questo fatto genererà un po’ di sgomento. In realtà, il colpo di testa del Guarnieri junior non è altro che un modo per trascorrere quanto più tempo possibile vicino alla sua amata Nicoletta.

Allo shopping center, intanto, ci sarà grande fermento in vista dell’evento dedicato a Berruti. Per l’occasione, infatti, verrà allestita anche una vetrina. Nel frattempo, Silvia farà il possibile per evitare che sua figlia commetta una sciocchezza. Per tale ragione, parlerà con Cesare e gli consiglierà le mosse da seguire allo scopo di non perdere sua moglie.

Trama 11 maggio: il vizio di Marcello

L’episodio dell’11 maggio del Paradiso delle signore, inoltre, sarà anche contrassegnato dall’esplosione della complicità tra Adelaide e Umberto. I due sono sempre stati legati da un rapporto alquanto altalenante e controverso. In questo periodo, però, si troveranno a condividere gli stessi interessi e ad essere particolarmente uniti. Il fatto di dover tenere la loro relazione segreta, inoltre, contribuirà a fomentare ancora di più la passione.

Marcello, invece, nella parte conclusiva della puntata, farà emergere un suo grande vizio. Il nuovo arrivato, infatti, è un grande appassionato di poker. Pertanto, sfrutterà l’assenza di sua sorella Angela da casa e organizzerà una bosca. La partita, però, si concluderà con un’amara sconfitta per il protagonista. Le cose, dunque, cominceranno a complicarsi parecchio per lui.