Vladimir Luxuria posta una foto inedita su Instagram “come si cambia” (FOTO)

Spunta una foto di Vladimir Luxuria su Instagram, è lei stessa a pubblicarla, nella foto ha 16 anni, il cambiamento è evidente

E’ in vena di ricordi Vladimir Luxuria e postando una foto su Instagram ha commentato con le parole di un celebre brano della Mannoia. Le sue parole, “Come si cambia… per non morire… come si cambia… per non soffrire”, commentano lo scatto di quando aveva 16 anni. Luxuria ricorda il passato e mostra ai suoi tanti follower una foto inedita in cui era giovanissima, un’adolescente.

A distanza di tanti anni accarezzare un passato vissuto con tenacia e determinazione per Vladimir è una soddisfazione. Oggi è un personaggio celebre e vive una vita libera da costrizioni e ipocrisie. Non ha però dimenticato chi era, un ragazzino di nome Vladimiro, che lottava per sconfiggere le sue paure.

Vladimir Luxuria commenta il cambiamento

Luxuria non ha avuto una vita facile e lo ha spesso raccontato con degli episodi dolorosi che l’hanno segnata. Mentre era nella casa del Grande Fratello si era anche sfogata con gli altri inquilini e aveva ricordato le esperienze vissute nella gioventù. Esperienze non proprio positive, che hanno lasciato delle ferite profonde, e solo dopo l’adolescenza ha capito cosa voleva veramente.

E’ stato infatti dopo quel periodo terribile che ha capito cosa voleva essere, ma soprattutto quale era la sua vera natura. E così ha trovato il coraggio di buttare alla spalle le offese e le critiche ricevute e ha ricominciato. Da allora Vladimir Luxuria ha sempre lottato contro l’omofobia e contro le discriminazioni che ha vissuto in prima persona. (Continua dopo la foto)

Luxuria determinata e tenace

Per la prima volta ha voluto condividere coi fan uno scatto del passato e ha voluto far vedere come era prima di diventare Vladimir. Sui social ci sono state altre volte delle foto di quando era giovane, ma in questo scatto il cambiamento è più evidente.

In varie occasioni Luxuria ha parlato del suo passato e di come è stato difficile realizzare i suoi desideri. La sua determinazione è stata fondamentale per farle vivere al meglio tutte le avversità. La sua lotta per la discriminazione è sempre andata avanti e non si tira mai indietro nel difendere le posizioni degli omosessuali. Nei giorni scorsi una frase di Povia, che ha detto di sentirsi un ‘gay mancato’, ha fatto andare su tutte le furie Vladimir. Luxuria lo ha definito una persona senza cervello!