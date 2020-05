Carlo Conti, la foto imbarazzante: “Hai lo stesso colore dell’edificio! Sei…” [FOTO]

Carlo Conti, mattatore televisivo

Carlo Conti, 59 anni ben portati, è uno dei presentatori di punta della Rai. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo ‘Tale e Quale show’, ‘L’eredità’ e ?La Corrida dilettanti allo sbaraglio’. Grande amico di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, nasce come dj nei primi anni ’80 in piccole reti toscane e forma insieme ai due artisti il trio comico ‘Fratelli d’Italia’.

L’inizio della loro collaborazione porta Conti a sbarcare in Rai e proporre il programma ‘Succo d’arancia’ al grande pubblico. E’ un successo inaspettato, tanto da ottenere la messa in onda per quattro edizioni di fila dal ’85 al ’89. Il suo salto di qualità però lo ottiene negli anni novanta riuscendo ad imporsi come presentatore in diversi programmi targati Rai.

La sua presenza sui social

Carlo Conti, come quasi tutti i vip, è molto attivo sui social ed in questo periodo ha cercato di tenere compagnia ai suoi quasi 300 mila follower di Instagram. Anche lui provato da questa lunga quarantena, ha rispolverato la sua consolle e i suoi dischi e allietato le giornate di chi lo ha seguito. In questi giorni è uscita la notizia di un suo imminente programma che lo riporterà alle origini e partirà in prima serata su Rai 1 a giugno di quest’anno.

Oggi però lo attende un appuntamento speciale, la 65esima edizione dei David di Donatello, programma creato per l’assegnazione degli Oscar del cinema nostrano. Questa però sarà una edizione particolare. Come ha dichiarato Carlo Conti: “Sarà un esperimento, un premio tecnologico. Sarà un’altra cosa”. Per mantenere il distanziamento sociale infatti, per la prima volta non ci sarà pubblico e i premi verranno consegnati virtualmente agli attori in collegamento web.

La foto su Instagram ed il commento imbarazzate

Questa mattina il presentatore prima delle prove per il David di Donatello, ha postato una foto sul suo profilo Instagram. Nell’immagine si vede lui di fronte alla sede Rai di Roma con una mascherina e gli immancabili occhiali da sole.

Un suo fans non si è lasciato sfuggire l’occasione ed ha subito commentato : “Hai lo stesso colore dell’edificio! Sei un grande“. Sfido chiunque a dire che non è vero. Lasciandovi alla foto di Carlo Conti ricordiamo che l’appuntamento con i David di Donatello è questa sera alle 21.30 sulla rete ammiraglia della Rai.