Alba Parietti esasperata dai continui attacchi, ecco il suo sfogo

Stanca degli attacchi subiti per aver confessato di avere avuto il coronavirus, Alba Parietti si difende, scopriamo cosa è successo

E’ stanca degli attacchi subiti e Alba Parietti si lascia andare ad uno sfogo. Tornata al centro della bufera per aver confessato di aver avuto il coronavirus, ma di essere stata ugualmente in trasmissione, adesso si difende. Ad attaccarla qualche giorno fa è stata la giornalista Caterina Collovati. La giornalista l’ha accusata di aver preso parte a delle trasmissioni mentre era malata.

La Collovati ha detto che ha la Parietti ha commesso un grave errore a non dire a Mediaset che aveva la febbre. Pare infatti che Alba fosse già malata quando ha preso parte alla puntata dell’8 Marzo a Live Non è la D’Urso. Fra le due donne c’è stato un forte scambio di accuse. Da una parte la Parietti si giustificava, dall’altro la Collovati non le mandato a dire.

Alba Parietti si sfoga e risponde alla Collovati

Proprio ieri Alba Parietti ha deciso di rispondere alle accuse lanciate dalla Collovati pubblicamente. La conduttrice ha dunque raccontato come stanno veramente le cose. La Parietti non ha alcuna intenzione quindi di accettare le accuse della Collovati e per questo ha deciso di far sapere cosa è accaduto. Alba non vuole essere accusata di aver propagato il virus e di non aver avvertito chi le stava intorno. Stanca delle accuse ha dunque raccontato cosa ha fatto, per far capire a tutti che ha rispettato le regole.

Così ha detto di aver avuto allora contatti con la Sala trucco e la produzione, a cui ha chiesto con insistenza avere materiale di protezione prima del 9 marzo. La Parietti era preoccupata per quanto stava vivendo e ha ottenuto dalla produzione tutta la collaborazione necessaria per stare in studio senza problemi. Oltretutto quando lei ha avuto le prime avvisaglie ancora non si parlava di quarantena vera e propria.

La Parietti stanca delle accuse

La Parietti ha dunque affermato che non avrebbe mai pensato di mettere a rischio la vita di qualcuno. Ma non pensava nemmeno che qualcuno l’avesse accusata di essere pericolo di contagio. Inoltre, la Parietti ha anche aggiunto che quando lei era in puntata ancora non ci si metteva in quarantena per un raffreddore.

E lei aveva solo qualche linea di febbre, non era nulla di preoccupante. Infine, ha anche ricordato alla Collovati di aver adottato il distanziamento ancora prima che ci fossero disposizioni severe.