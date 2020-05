Alessandra Amoroso lancia un messaggio inaspettato e non si trattiene (FOTO)

Arriva un messaggio d’amore inaspettato da parte di Alessandra Amoroso, adesso la cantante si sbilancia, scopriamo cosa è successo

Arriva inaspettato il messaggio d’amore di Alessandra Amoroso. La cantante, sempre affascinante e bellissima, stavolta di sbilancia e si confessa. Ogni mattina la cantante salentina adora fare lunghe passeggiate e spesso documenta con storie su Instagram le sue avventure. Il successo di Alessandra continua a regalarle tantissime soddisfazioni.

Da quando ha vinto Amici nel 2009 la Amoroso ha fatto molta strada. Ha vinto ben sette Wind Music Awards per le vendite, due MTV Awards e un Best Europe South Act, tutti premi meritatissimi. Il suo talento l’ha resa una icona della musica e la sua fama nel mondo è consolidata. La cantante è molto attiva sui social e in modo particolare in questo periodo di quarantena ha condiviso molte cose coi suoi fan.

Alessandra Amoroso partecipa ad una iniziativa solidale

La cantante ha anche preso parte a diverse iniziative benefiche, l’ultima delle quali è stata insieme ad altri artisti italiani. Insieme a loro hanno formato il gruppo Italian All Stars 4 Life allo scopo di avviare una collaborazione per beneficenza. Su YouTube da poco è comparso il video ufficiale della canzone di Rino Gaetano.

Si tratta del brano" Il cielo è sempre più blu" che è stato nuovamente inciso a scopo di beneficenza da 50 artisti italiani. Alessandra Amoroso nelle sue storie Instagram ha ricordato che i diritti verranno totalmente devoluti alla Croce Rossa Italiana. Un gesto bellissimo, che conferma il grande cuore della cantante ma anche di molti altri artisti.

Il messaggio inaspettato di Alessandra

Insieme ad Alessandra Amoroso hanno fatto parte di questa bellissima iniziativa anche Gianna Nannini, Francesco Gabbani, Emma Marrone, Diodato, Annalisa, Fiorella Mannoia, Elodie. C’erano anche Marco Masini, Nek, Gianni Morandi, Michele Bravi, Max Pezzalii, Fabrizio Moro, Eros Ramazzotti, Paolo Jannacci, Ermal Meta, Il Volo, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax. In un pezzo del brano ci sono anche Marracash, Fabri Fibra ed Emis Killa, e anche un pezzo con Fiorello.

Una bellissima iniziativa, che la cantante salentina ha portato avanti con grande piacere. E’ stata per lei anche una meravigliosa occasione per essere con gli altri anche se da lontano. Infatti, tutti erano collegati con il wi-fi, ma tutti si sono sentiti vicini per combattere per una causa importante. Alessandra ha confidato in un messaggio che ama tutti e che le mancano tanto!