Oroscopo sabato 9 maggio 2020: nuove conoscenze per Ariete, il Leone vuole affetto

L’Oroscopo del 9 maggio 2020 invita gli Ariete a tenere gli occhi aperti in amore, sono previste conoscenze interessanti. L’Acquario e lo Scorpione si accingono ad una rinascita. Ancora pazienza per i Pesci e grandi cambiamenti per i nati sotto il segno della Vergine.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata propizia per quanto riguarda l’amore. I single potrebbero avere interessanti occasioni per conoscere l’anima gemella. In questo periodo, però, non siete particolarmente interessati a questo. Le vostre ambizioni del momento riguardano la carriera. La tenacia e la caparbietà che contraddistinguono i nati sotto questo segno saranno delle arme vincenti da sfruttare specie oggi.

Toro. Spesso siete troppo esigenti con voi stessi e questo vi provoca un senso di frustrazione e insoddisfazione. L’Oroscopo del 9 maggio, infatti, preannuncia una giornata all’insegna di un po’ di ripensamenti. Se da soli non ce la fate ad affrontare certe situazioni, lasciatevi pure aiutare da chi vi vuole bene. Nel lavoro, invece, ci saranno belle proposte in arrivo.

Gemelli. Oggi c’è il rischio di sentirvi un po’ troppo apatici. Sarete poco inclini al confronto con gli altri, figuriamoci alle discussioni. Forse, però, è meglio starvene un po’ in disparte. Chi non è riuscito a portare a compimento un obiettivo potrebbe sentirsi particolarmente angosciato in questa giornata. Tuttavia, bisogna solo avere un po’ di pazienza, specie nel lavoro. Le cose si stanno sbloccando gradualmente.

Cancro. Questo è il periodo dell’emotività e della sensibilità. Voi, che siete tra i segni più razionali e metodici dello zodiaco, oggi sarete pervasi da un’inspiegabile voglia di avere la testa tra le nuvole. Sfruttate la situazione a vostro vantaggio e lasciatevi trasportare dai sentimenti. È il momento giusto di dichiararvi alla persona che amate.

Leone. L’Oroscopo vi consiglia di mantenere la calma. Oggi potreste sentirvi particolarmente provati al termine della prima giornata di ritorno al lavoro e alla vostra routine. Qualche piccola incomprensione con un collega o superiore potrebbe compromettere il vostro umore. Ottima la situazione per le coppie stabili. Particolarmente in questo periodo sentirete il bisogno di essere consolati da chi vi ama.

Vergine. I nati sotto questo segno stanno per affrontare dei cambiamenti molto importanti. Per questo motivo, è necessario fermarsi un attimo per riconciliare tutte le idee e fare chiarezza. State per salutare una parte importante della vostra vita per iniziare un nuovo cammino. Sfruttate le occasioni che si presenteranno nei prossimi giorni per dare una svolta alla vostra esistenza.

Previsioni 9 maggio fino a Pesci

Bilancia. Vi sentirete particolarmente in agitazione per il lavoro. Forse non siete ancora arrivati dove volevate e questo potrebbe rendervi un po’ frustrati. I nati sotto questo segno sono alla continua ricerca di conferme da parte del prossimo, ma stavolta, cercate di affidarvi solo alle vostre sensazioni. La giornata si prospetta alquanto tranquilla.

Scorpione. Lo Scorpione, finalmente, si accinge ad attraversare la fase di rinascita. La settimana appena trascorsa è stata davvero difficile per voi, ma adesso è tempo di rialzarvi. Mettete da parte le preoccupazioni e godetevi questo fine settimana perché le stelle sono dalla vostra parte. Interessanti novità anche sul lavoro.

Sagittario. L’Oroscopo del 9 maggio è contrassegnato dall’ingresso della Luna nel vostro segno. Finalmente, tutte le preoccupazioni che vi hanno attanagliato in questi giorni saranno spazzate via da una ventata di ottimismo. Oggi sarete dinamici e pieno di voglia di vivere e cimentarvi in nuove esperienze. Usate questa grinta che avete per eccellere nel lavoro e per tenervi stretto chi amate.

Capricorno. Se state cercando delle risposte, sia in amore sia nel lavoro, le otterrete verso fine mese. Dovete essere pazienti ancora per un po’ di tempo e poi, finalmente, molte questioni verranno risolte. La vita di coppia può aver affrontato una piccola burrasca, ma le cose miglioreranno molto presto. Anche per il lavoro ci saranno risvolti interessanti a fine maggio

Acquario. Gli Acquario stanno gradualmente uscendo dalle difficoltà. La situazione vissuta fino a questo momento vi ha messo a dura prova e questo per voi è un momento di rinascita. La giornata odierna sarà caratterizzata da un turbinio di emozioni da cui adorerete lasciarvi travolgere. Approfittate di Marte ancora nel segno per portare a compimento dei piani.

Pesci. Oggi potreste toccare l’apice del nervosismo. Molto probabilmente state continuando a dare importanza a persone che non lo meritano e questo vi sta facendo cadere in un impasse che vi sembrerà insormontabile. L’unico modo per risollevarvi è porre fine alle storie che vi stanno facendo soffrire. Urge assolutamente il bisogno di un viaggio.