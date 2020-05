Andrea Iannone infrange il decreto e fa festa con gli amici: “Ecco i miei congiunti…” caos sul web (FOTO)

In queste ore stanno circolando delle Instagram Stories di Andrea Iannone in cui il pilota fa festa con gli amici infrangendo il decreto governativo. A partire dal 4 maggio, infatti, in Italia è partita la fase 2 relativa all’emergenza sanitaria.

Per tale ragione, da quel momento in poi sono state allentate alcune delle limitazioni precedentemente imposte. Tra queste, ad esempio, c’è la possibilità di fare visita ai “congiunti”. L’ex della De Lellis, allora, ieri sera ha mostrato cosa stesse facendo generando molto sgomento.

La festa con gli amici di Andrea Iannone

Ieri sera, Andrea Iannone ha pubblicato dei filmati in cui ha mostrato a tutti i fan i suoi congiunti, dalle clip, però, non traspare altro che una festa con gli amici. Tutti i presenti si trovavano all’interno di una casa, intenti a fare baldoria. Per il momento non si conoscono ancora tutte le identità dei protagonisti, tuttavia, considerando l’ironia del pilota, è molto probabile fossero solo degli amici.

Se così fosse, dunque, il protagonista avrebbe infranto una delle disposizioni fondamentali del decreto, ovvero, quella di evitare gli assembramenti e gli incontri non necessari. Guardando con maggior attenzione il filmato, inoltre, i presenti erano tutti sprovvisti di apposite mascherine ed erano tutti appiccicati. Il clima, ovviamente, era del tutto goliardico. (Continua dopo la foto)

Sul web scoppia la polemica

Subito dopo la diffusione di questi filmati, il web ha sbottato contro il giovane accusandolo di avere poco rispetto per la situazione. Il fatto che Andrea Iannone abbia deciso di fare festa con gli amici in un clima come questo appare una cosa assolutamente da incoscienti. La più critica sulla questione è stata l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima, tra le sue IG Stories ha sbottato contro il pilota definendolo con epiteti assolutamente poco carini.

La donna, inoltre, ci ha tenuto ad asserire di non trovare per niente divertente il modo di agire di Iannone. Molti utenti si sono trovati d’accordo con l’influencer e si sono accodati al coro di polemiche contro Andrea. Il ragazzo, dal canto suo, non è intervenuto sulla questione, anzi, ha continuato a pubblicare Stories in cui si abbraccia con alcuni conoscenti. Non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la questione.