Fidanzato urina sul pavimento del bagno: la ragazza mette a terra i cuscini assorbenti del cane

Una donna che ha chiesto al suo ragazzo di trasferirsi con lei per il blocco del coronavirus è rimasta disgustata dalle abitudini del giovane quando si tratta di andare in bagno. Il fidanzato infatti urina sul pavimento del bagno, lasciando uno spettacolo non proprio gradevole.

Urina sul pavimento del bagno: la ragazza resta anonima

La donna, che ha deciso di rimanere anima, 28 anni, e il suo ragazzo, 30 anni, stanno insieme da un anno. Per non rimanere lontani, hanno deciso di vivere l’isolamento insieme nell’appartamento di lei.

Inizialmente tutto è andato liscio. Ma dopo un paio di settimane la ragazza ha iniziato a notare che il pavimento del bagno era sempre bagnato intorno al water e non riusciva a capire il perché. In un primo momento pensava che fosse acqua, ma si è dovuta presto rendere conto che si trattava di pipì. In pratica il fidanzato urina sul pavimento del bagno. Dopo averlo cortesemente fatto presente al suo ragazzo, lui si è scusato e ha promesso di fare più attenzione.

Le vecchie abitudini dure a morire

Eppure, a distanza di settimane “il pavimento ha continuato a presentare schizzi ovunque. Nuovamente la ragazza lo ha affrontato facendogli presente che “è piuttosto disgustoso entrare in bagno e trovare a terra la sua pipì e dunque pulire con costanza.

La ventottenne gli ha chiesto di guardare a terra prima di uscire dal bagno e dunque eventualmente di pulire con un fazzoletto di carta o un panno per la pulizia. Lui si è scusato di nuovo, ma la cosa ha continuato a succedere. A quel punto ha deciso di trovare una soluzione. Ovvero mettere cuscini assorbenti per animali intorno al water.

Lo sfogo su Reddit

La ragazza ha deciso di fare il suo sfogo su Reddit. Con un post ha spiegato: “questa situazione mi ha messa in crisi. Ho persino pensato di chiedergli di fare pipì nella vasca o qualcosa del genere, perché non capisco come si possa fare pipì sul pavimento per caso così spesso e non accorgersene e non ripulirlo. Dal momento che la cosa ha continuato a succedere, ho messo dei tappetini assorbenti per l’educazione dei cuccioli intorno al water”.

Il ragazzo non ha reagito bene. Secondo il post pubblicato il trentenne è furioso con la fidanzata. L’ha accusata di averlo chiamato cane, di averlo paragonato ad un animale. Ma la ragazza garantisce di aver solo provato a trovare una soluzione che potesse liberarla da quegli episodi disgustosi. Comunque tutte le persone che hanno letto il post erano d’accordo sul fatto che la ragazza avesse fatto la cosa giusta.