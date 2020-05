Maria De Filippi ossessionata da un disturbo che la opprime da anni

Maria De Filippi e le sue debolezze

Maria De Filippi da molti anni rappresenta la regina della televisione italiana. All’apparenza sembra essere una forte e tenace, ma in fondo anche lei ha le sue debolezze e paure. La conduttrice pavese ha delle fragilità che spesso le condizionano la vita e il suo modo di fare.

In una recente intervista, la moglie di Maurizio Costanzo ha svelato di soffrire di un disturbo abbastanza fastidioso, e che addirittura spesso non la fa riposare la notte. Di cosa si tratta? Parlando col suo collega Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, la professionista Mediaset ha reso noto di essere costretta a chiamare spesso i suoi medici di fiducia.

Il disturbo della nota conduttrice Mediaset

A tu per tu col giornalista ligure Fabio Fazio, Maria De Filippi ha aperto il suo cuore facendo delle confessioni inedite. Oltre a parlare del suo rapporto con Maurizio Costanzo, con il quale quest’anno festeggia le nozze d’argento, ha svelato di aver parlato con un nutrizionista per far tornare in forma il marito.

La coppia ormai si conosce bene, quindi sia Queen Mary che il giornalista romano conoscono a memoria le proprie fragilità. Come accennato prima, la conduttrice di Canale 5 soffre di un disturbo che potrebbe essere riconducibile col rapporto che ha avuto con la madre.

Maria De Filippi soffre di una patologia molto diffusa

In parole povere Maria De Filippi soffre di ipocondria, ovvero quel disturbo che ti fa avere paura di tutte le malattie. Questo le comporta di essere in uno stato ansioso quasi tutto il giorno, soprattutto in questo periodo per via del Coronavirus. La donna ha rivelato di avere, nella sua rubrica telefonica, una lista di numeri di vari medici specializzati.

“Nel mio cellulare ho i numeri di telefono di un otorinolaringoiatra, di una signora che fa il primario a Rianimazione che è il numero uno in tutti i campi, di una dottoressa che chiamo anche a mezzanotte che sa tutto di me”, ha concluso Queen Mary che da poco è tornata con lo storico dating show Uomini e Donne, e da un paio di settimane va in onda con Amici Speciali Insieme con Tim, il format che tutto il ricavato lo darà in beneficenza alla Protezione Civile italiana.